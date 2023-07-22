В лесах у Дагды найден чрезвычайно редко встречаемый в Латвии гриб

На юге Латгале, в лесах в округе Дагды, найден чрезвычайно редко встречаемый в лесах Латвии гриб - плютей умбровый, свидетельствует информация, опубликованная Latvijas valsts meži (LVM).
Грибы были обнаружены Гайдисом Грандансом, старшим экспертом LVM по охране окружающей среды, во время выполнения своих повседневных обязанностей.
На предприятии отметили, что в настоящее время в Латвии известно чуть более 20 случаев обнаружения плютея умбрового, и это первое наблюдение вида в Латгале. Гриб включен в список особо охраняемых видов в Латвии.
Плютей умбровый - вид грибов с маленькой шляпкой. Диаметр его шляпки колеблется от трех до шести сантиметров. Гриб встречается под лиственными деревьями, в основном под дубами. В редких случаях он встречается и на мертвой древесине хвойных пород. Шляпка гриба коричневая, бархатистая, с отчетливым радиальным жилкованием, которое в центральной части гриба темнее, чем по его внешнему краю.
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