В лесах у Дагды найден очень редко встречаемый в Латвии гриб

Грибы были обнаружены Гайдисом Грандансом, старшим экспертом LVM по охране окружающей среды, во время выполнения своих повседневных обязанностей.

На предприятии отметили, что в настоящее время в Латвии известно чуть более 20 случаев обнаружения плютея умбрового, и это первое наблюдение вида в Латгалии. Гриб включен в список особо охраняемых видов в Латвии.

Плютей умбровый - вид грибов с маленькой шляпкой. Диаметр его шляпки колеблется от трех до шести сантиметров. Гриб встречается под лиственными деревьями, в основном дубами. В редких случаях он встречается и на мертвой древесине хвойных пород. Шляпка гриба коричневая, бархатистая, с отчетливым радиальным жилкованием, которое в центральной части гриба темнее, чем по его внешнему краю.