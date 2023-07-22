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Видео ⟩ В московском торговом центре прорвало трубу с горячей водой; есть погибшие

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Российская скорая помощь. Иллюстративное фото.
Российская скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В московском торговом центре "Времена года" прорвало трубу с горячей водой. В результате происшествия погибли четыре человека, еще несколько десятков пострадали, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

ТАСС отмечает, что прорыв трубы произошел в гипермаркете "Глобус Гурмэ". Все погибшие были сотрудниками этого гипермаркета.

По данным СМИ и Telegram-каналов, ожоги разной степени тяжести получили от 50 до 70 человек. Разные источники приводят данные о госпитализированных в количестве от 3 до 9 человек.

Еще около 18 человек могут оставаться заблокированными в здании торгового центра.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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