Видео ⟩ В московском торговом центре прорвало трубу с горячей водой; есть погибшие

ТАСС отмечает, что прорыв трубы произошел в гипермаркете "Глобус Гурмэ". Все погибшие были сотрудниками этого гипермаркета.

По данным СМИ и Telegram-каналов, ожоги разной степени тяжести получили от 50 до 70 человек. Разные источники приводят данные о госпитализированных в количестве от 3 до 9 человек.

Еще около 18 человек могут оставаться заблокированными в здании торгового центра.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).