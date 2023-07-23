Черноморская морская блокада: кто проиграет от противостояния России и Украины?

По его словам, наибольшему риску подвержены игроки, которые работают с зерном: мощности по его перевалке сосредоточены в Азовском и северо-восточной части Черного моря.

Кто проиграет?

В случае, если прогнозы специалистов сбудутся, это ударит в большей степени по российской экономике, поскольку после срыва зерновой сделки она больше зависит от перевозок по Черному морю, чем Украина.

Для этого даже не нужна статистика, достаточно открыть сайт Marinetraffic.com, который отслеживает обстановку с судами в мировом океане. В акватории Черного моря движения в сторону Украины почти нет, а в российские порты тянется вереница различных судов.

По информации Reuters, больше всего через черноморские и азовские порты Россия экспортирует сжиженный газ (на порт Тамань приходится около 7,5% всего российского экспорта), зерно (элеваторы черноморских портов Новороссийск и Тамань обрабатывают около 70% экспорта российского зерна, а еще 30% приходится на азовские порты) и нефть (терминалы в Шесхарисе и Южной Озереевке — оба в районе Новороссийска).

"Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов пишет, что за первое полугодие 2023 года через порты Азово-Черноморского бассейна было перегружено 151,2 млн т грузов, что на 21,2% больше, чем за тот же период прошлого года.