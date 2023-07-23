Фото, Видео ⟩ Ракетный удар по Одессе: разрушен Спасо-Преображенский собор

"По состоянию на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них - дети", - написал глава областной военной администрации Олег Кипер.

Ракетный удар нанес серьезные разрушения Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

В городском совете Одессы сообщили, что, кроме значительных повреждений здания, пострадали православные святыни. "Из-под завалов достали Касперовскую икону Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы", - указал горсовет.

В свою очередь, в ВСУ заявили, что ночной удар по Одессе был нанесен ракетами пятью видов.

По их словам российская армия использовала пять видов ракет всех типов базирования. Речь идет о ракетах "Калибр", "Оникс", Х-22, "Искандер-К»" а также баллистических "Искандер-М".