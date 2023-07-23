ISW: Удары ВСУ по тылу российской армии подрывают ее логистику

Удары украинской армии по военным объектам в российском тылу подрывают логистику и контрбатарейную оборону российской армии. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что ВСУ продолжали наступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.
В сводке приводятся слова начальника главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковника Сергея Баранова о том,
что до 90% российских потерь приходятся на удары ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ.
Он сказал, что украинским военным удалось создать дальнобойный "огневой кулак", и российские войска уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.
Спикер объединенного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк также заявила, что удары по тыловым складам усугубляют проблемы российских войск с материально-техническим обеспечением.
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