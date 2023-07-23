ISW: Удары ВСУ по тылу российской армии подрывают ее логистику

Аналитики отметили, что ВСУ продолжали наступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

В сводке приводятся слова начальника главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковника Сергея Баранова о том,

что до 90% российских потерь приходятся на удары ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ.

Он сказал, что украинским военным удалось создать дальнобойный "огневой кулак", и российские войска уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

Спикер объединенного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк также заявила, что удары по тыловым складам усугубляют проблемы российских войск с материально-техническим обеспечением.