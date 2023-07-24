Депутат парламента участвовал в поднятии флага Эстонской ССР

"Журналиста Delfi, который позвонил мне первым, эта версия рассмешила, и казалось, что он, по крайней мере, понял, что я намеренно проворачиваю такую ​​аферу, в которую здравомыслящие люди поверят. Это должно было привлечь внимание СМИ, а в данном случае сразу все рассказать сразу показалось ненужным", - сказал Валге.

По его словам, акция прошла успешно, получив ожидаемое освещение в СМИ.

"На самом деле наибольший вклад в это внесла полиция, которая опубликовала снимки с камер и объявила о возбуждении уголовного дела на основании положения Закона о запрещенных символах. Это означает, что акция имеет еще одну дополнительную ценность, поскольку обращает внимание на то, насколько опасно предлагаемое расширение определения возбуждения ненависти", - заявил Валге.

По его словам, нигде в Пенитенциарном кодексе не указано, что флаг Эстонской ССР является запрещенным символом. Во-вторых, статья 151-прим Пенитенциарного кодекса гласит: "(1) Публичное демонстрирование символа, связанного с совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, способом, который поддерживает или оправдывает эти действия, - наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом".

"Если кто-то думает, что флаг Эстонской ССР был вывешен для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме. Однако барельеф Смуула - тот самый, против чего мы протестовали этой акцией, - может иметь отношение к оправданию этих преступлений", - добавил Валге.

По его словам, понятно, что если даже в таком простом случае можно смешивать понятия и смыслы, то создание правовой неясности в виде расширения понятия возбуждения ненависти позволяет начать жесткую дискриминацию тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или господствующей идеологией.

Уже сообщалось, что политик Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яак Валге признался Postimees, что участвовал в поднятии флага Эстонской ССР на стене дома писателя в Таллинне рано утром в субботу.