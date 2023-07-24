Фото и видео ⟩ Удар беспилотников по Москве: один БПЛА упал недалеко от Минобороны РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам дронов. В ночь на 3 мая 2023 года два БПЛА атаковали купол Сенатского дворца в Кремле. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на российского президента Владимира Путина, хотя в момент атаки его в Кремле не было.

30 мая беспилотники атаковали несколько районов в Москве и Подмосковье. 21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за чего временно остановил работу аэропорт "Внуково".