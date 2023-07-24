В понедельник утром, 24 июля, Москву атаковали беспилотные летательные аппараты, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram. Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать российскую столицу двумя дронами. По данным агентств, один из них упал недалеко от здания российского оборонного ведомства, пишет Русская служба BBC.
Фото и видео ⟩ Удар беспилотников по Москве: один БПЛА упал недалеко от Минобороны РФ
"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Telegram-каналы публикуют видео, на которых виден дым, поднимающийся над многоэтажными зданиями в Москве, а также летательный аппарат, который с громким шумом летит над городом.
Министерство обороны России заявило, что Украина попыталась осуществить удар по городу при помощи двух беспилотных летательных аппаратов. "Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - утверждает Минобороны РФ. По его данным, пострадавших в результате удара нет.
Квартира, пострадавшая от атаки беспилотника в Москве. Видео от читателя Медиазоны pic.twitter.com/QiZpyf1htb— Медиазона (@mediazzzona) July 24, 2023
Агентство ТАСС передает со ссылкой на экстренные службы, что один из беспилотников попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве. В результате в здании выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров. "Прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, пишет Русская служба BBC.
Ранее ТАСС также сообщал, что обломки еще одного беспилотника были обнаружены на Комсомольском проспекте, 17.
Это место в центре Москвы, недалеко от здания Министерства обороны России.
На месте падения двух беспилотных летательных аппаратов в Москве на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева было перекрыто движение автотранспорта.
По данным Интерфакса, около места падения дронов в зданиях были выбиты стекла и частично повреждена крыша.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами RTVI назвала удар беспилотников по Москве "актом международного терроризма".
Атака двух беспилотников на Москву в ночь на 24 июля была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом изданию "РБК-Украина" заявили источники в украинских спецслужбах, пишет "Медуза". Собеседники журналистов добавили, что "все пташки долетели до Москвы".
Кроме того, ночную атаку беспилотников на Москву, а также на аннексированный Крым прокомментировал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше", - написал он в своем Telegram-канале. При этом чиновник не заявил прямо, что за атаками стоит официальный Киев.
Украинские военные данные об атаке беспилотников не комментировали.
Напомним, 4 июля российские власти сообщали о четырех украинских беспилотниках, которые были сбиты на подлете к Москве. Последняя крупная атака дронов на Москву произошла 30 мая. Тогда беспилотники врезались в три многоквартирных дома на юго-западе города. Минобороны России утверждает, что в атаке участвовали восемь БПЛА, пять из них удалось сбить.
Цкли нападения
Расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения дрона на Комсомольском проспекте - множество военных объектов. В частности, в доме № 20 расположен Военный университет и сверхсекретные подразделения Главного разведывательного управления России, такие как "штаб кибератак ГРУ".
Appears that the GRU/MoD complex suffered at least some damage, windows appear to be shot out. pic.twitter.com/CQy0VQVgoP— Christo Grozev (@christogrozev) July 24, 2023
Как утверждали власти США, в войсковой части № 26165 на Комсомольском проспекте, 20 базируется группировка хакеров Fancy Bear или APT28, состоящая из кадровых офицеров военной разведки РФ. Хакеров группировки обвиняли во взломе серверов Нацкомитета Демократической партии США и электронной почты экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, кибератаках на немецкий Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия. В 2020 году ЕС ввел против главы ГРУ Игоря Костюкова и его подчиненных из 85-го Главного центра специальных служб ГРУ (также известен как подразделение ГРУ 26165 или Fancy Bear) санкции.
Реакция
В ответ на атаки беспилотников ответными ударами Украине пригрозил Дмитрий Медведев. "Бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", - написал известный своими истерическими угрозами российский политик в своем Telegram.
Российский МИД "решительно осудил" атаки беспилотников, назвав их "преступлением киевского режима". "Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры" - говорится в заявлении дипломатического ведомства РФ.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам дронов. В ночь на 3 мая 2023 года два БПЛА атаковали купол Сенатского дворца в Кремле. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на российского президента Владимира Путина, хотя в момент атаки его в Кремле не было.
30 мая беспилотники атаковали несколько районов в Москве и Подмосковье. 21 июня три беспилотника были сбиты в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за чего временно остановил работу аэропорт "Внуково".
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