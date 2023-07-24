В 2015 году в эфирах канала 112 Анне Быкова и ее бывший муж Сергей Быков не раз утверждали, что украинские власти должны начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также проводить "децентрализацию" и изменить Конституцию Украины.

Напомним, что требование о переговорах с полевыми командирами было требованием Кремля . Под "децентрализацией" и конституционной реформой тогда подразумевалось предоставление широкой автономии Донецкой и Луганской областям. В эфирах говорилось, что "в конфликте виноваты обе стороны " и надо садиться за стол переговоров, надо непременно выполнять Минские соглашения-2. Все это было требованиями Кремля.

В 2018 году Быкова развелась с Сергеем Быковым и вышла замуж за политтехнолога Михаила Железняка. Как утверждают украинские СМИ, они вдвоем стали сопровождать деятельность партии Анатолия Шария. Муж Быковой Железняк возглавил Киевскую, Луганскую и Черкасскую ячейки партии.

Здесь самое время объяснить, кто такой Шарий, чтобы было понятно, почему обслуживание интересов этой партии стало основанием для внесения Анне Быковой в базы с российскими агентами и коллаборантами.

Кто такой Шарий?

Анатолий Шарий пророссийский пропагандист и бывший журналист украинского происхождения. Он был частым гостем на многих антиукраинских телеканалах Первый независимый, КРТ, НАШ, 112 Украина, ZIK и NewsOne, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, медиагнатом Тарасом Козаком и политиком Нестором Шуфричем.

В видеоблоге Шарий ретранслирует антиукраинскую пропаганду, включая дискредитацию украинского языка, герба, флага, гимна, а также публикует данные, дискредитирующие украинскую армию, украинское правительство и Украину в целом. В 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в государственной измене. В связи с тем, что он скрывается за границей, он объявлен в розыск.

Во время предвыборной кампании в 2020 году Партия Шария распространяла агитационные материалы с картой Украины без Крыма. Шарий поддерживает режим Путина и российских террористов на территории Донбасса и яростно критикует российскую оппозицию.