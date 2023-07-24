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Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей
Расследование Rus.Postimees
Фото: Facebook. Erakogu
Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Анне Быкова известна эстонской общественности как украинская журналистка, беженка и постоянный колумнист Rus.Delfi.ee, ведущая подкаста "Эстония по-украински". В своих колонках и интервью она рассказывает об ужасах, которые переживает украинская женщина, на родину которой вторглись российские войска. Rus.Postimees выяснил, что до приезда в Эстонию Анне более десяти лет работала на усиление влияния России в Украине.

Анне Быкова живет в Эстонии c начала военного вторжения России в Украину. Об этом она сама пишет на своей странице в Facebook: "Первые полгода войны я провела в Эстонии, приехав сюда как украинская военная беженка. А с осени я живу на две страны: пару недель в Эстонии с мамой и сыном, пару недель в Украине с мужем и отцом. Лишь эта комбинация позволяет мне не чувствовать себя ни плохой матерью, ни плохой женой, ни плохой дочерью".

Анне Быкова (Голембиовская) в студии телеканала ETV+
Анне Быкова (Голембиовская) в студии телеканала ETV+ Фото: Facebook

За почти полтора года Анне посетила множество телеэфиров, начала писать регулярную колонку для журнала Eesti Naine, вести подкаст на Delfi, который называется "Эстонія українською", то есть "Эстония по-украински". Листаем страницу Быковой: выставки, прочие культурные мероприятия, радиоэфиры, телевидение, снова радиоэфир.

Анне пишет о двух своих жизнях в Эстонии и в Украине
Анне пишет о двух своих жизнях в Эстонии и в Украине Фото: Facebook

Анне пишет о двух своих жизнях - в Эстонии и в Украине. Если ее жизнь в Эстонии максимально открыта, то о жизни в Украине она говорит мало. Ее стена в Facebook, во всяком случае открытая для всех часть, начинается только 28 мая 2022 года. А что же было до этого? 

Политтехнолог в Эстонии стала журналистом

Начнем с того, что Анне Быкова (до замужества Голембиовская) - не журналист, а политтехнолог. Именно как политтехнолог, а не как журналист, она упоминается в десятках статей и записей эфиров для украинских СМИ. За эту работу она была внесена в несколько украинских баз, включая известную базу "Миротворец", куда вносят пророссийских агентов.

Во всех упомянутых базах о Быковой (Голембиовской) сказано, что она распространяла антиукраинскую пропаганду и сотрудничала с организациями страны-агрессора вплоть до начала полномасштабного вторжения, а после начала войны "под видом беженки сбежала в Эстонию".

Мы изучили эти обвинения, сформулированные украинскими аналитиками и журналистами, а также задали вопросы самой Анне Быковой. Быкова признает, что Анне Голембиовская - это она, но все обвинения украинских журналистов отрицает и утверждает, что ее оболгали. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению трудового пути Анне Быковой (Голембиовской), процитируем ее комментарий.  

"К сожалению, в Украине имеет место большой информационный поток, и у наших коллег-журналистов не всегда есть время на проверку информации. Информация, содержащаяся в моем досье в "Миротворце", не соответствует действительности и, вероятнее всего, была направлена моими конкурентами на рынке политконсалтинга Украины. Скорее всего, их целью была попытка дискредитации меня как специалиста".

Юная Анне в роли "российского соотечественника"

По найденным нами данным, Анне Голембиовская начала сотрудничать с российскими государственными организациями более десяти лет назад. Она принимала участие в мероприятиях, организованных "Россотрудничеством". Это ведущее российское агентство, главная миссия которого - усиление влияния России в мире. 

Для контекста напомним, что в Эстонии организации "российских соотечественников" и "Россотрудничества" постоянно упоминались в ежегодниках КаПо, а некоторые активисты этих организаций были депортированы из Эстонии за антигосударственную деятельность. Анне свою связь с "Россотрудничеством" категорически отрицает. 

Однако в 2011 году Анне Голембиовская все-таки возглавляла организацию "Киевская молодежная организация российских соотечественников (КМОРС) "Русский молодежный центр Киева". На этой должности она участвовала в мероприятиях, которые трудно назвать как-то иначе, чем "русский мир в Украине".

Вот фотографии с мероприятий в Одессе и Киеве, которые состоялись в 2011 году. На одесском мероприятии Голембиовская в черном жакете и зеленой рубашке (на столе табличка с ее именем), а на втором мероприятии "Россотрудничества" - в белом костюме, сидит в президиуме.  

Поскольку с 2011 года внешность Анне Голембиовской (Быковой) претерпела некоторые изменения и могут возникнуть сомнения, она ли это, даем ниже ролик, записанный ею, когда она была помощником депутата Верховной рады. В комментарии Rus.Postimees Анне Быкова подтвердила, что в юности работала помощником депутата Верховной рады Ольги Бельковой. Судя по имеющимся в сети видео, Быкова сделала ринопластику и изменила форму губ между 2019 и 2021 годами. В этом эфире в 2021 году она с теми же черными стрелками, но уже с новым лицом и короткими волосами.  

Также Российский государственный фонд "Русский мир" сообщает, что Киевская молодежная организация российских соотечественников "Русский молодежный центр Киева" с 7 по 23 октября 2011 года проведет проект "Школа молодого лидера". 

Это мероприятие поддержали правозащитное общественное движение "Русскоязычная Украина", международное правозащитное движение "Мир без нацизма" в Украине, газета "Русская правда". В рамках проекта в Киеве, Одессе и Львове прошли семинары и круглые столы, посвященные "проблеме двуязычия на Украине" и защите прав человека в сфере использования родного языка.

На странице russkie.org указано, что главный координатор проекта - председатель КМОРС "Русский молодежный центр Киева" Анне Голембиовская. Указаны ее телефон и почта. 

Среди мероприятий КМОРС "Русский молодежный центр Киева" были, например, семинар "Двуязычие на Украине. Как защитить родной язык" в Киеве, Львове и Одессе", а также презентация сборника документов "Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 1939-1945".

В этот период Анне Голембиовская участвует в мероприятиях в России как специалист в области "глобалистики", "международных отношений" и "политологии". 

Участник семинаров на тему международных отношений и координатор проектов Анне Голембиовская на странице МГУ им. Ломоносова
Участник семинаров на тему международных отношений и координатор проектов Анне Голембиовская на странице МГУ им. Ломоносова Фото: скриншот со страницы https://universiade.msu.ru

С 2011 по 2014 год Анне Голембиовская работала в аппарате Верховной рады. Она признает, что была помощником депутата Валентины Бельковой. Также украинские СМИ указывают, что она работала под руководством депутата Вадима Колесниченко, который возглавлял подкомитет по увольнению судей и реагированию на нарушения в сфере правосудия. 

В комментарии нам Быкова сообщила, что его помощником никогда не была и СМИ ошибаются. Возможно, должность была другая, но для сотрудничества с Россией Анне Голембиовская и Вадим Колесниченко работали в тандеме. Скриншот ниже сделан с постов в группе "Форум "Украина и Россия: вместе" в соцсети ВКонтакте.  

Колесниченко возглавлял "Русскоязычную Украину", а Голембиовская - Киевский молодежный отдел "Россотрудничества" КМОРС
Колесниченко возглавлял "Русскоязычную Украину", а Голембиовская - Киевский молодежный отдел "Россотрудничества" КМОРС Фото: скриншот со страницы ВКонтакте

Когда Колесниченко возглавлял "Русскоязычную Украину", Голембиовская возглавляла КМОРС. Вот что пишет о Вадиме Колесниченко портал "Новости Севастополя":

"Член группы по межпарламентским связям с Российской Федерацией. Один из самых заметных крымских политиков "национального масштаба". Излюбленная тема Колесниченко, его главный политический конек - дебаты о статусе и положении русского языка. Активно и последовательно защищал интересы русскоязычного населения Украины. Внес более двадцати законопроектов о защите русского языка. Автор альтернативного доклада в Совет Европы о нарушениях прав русскоговорящего населения Украины".

Владимир Путин - пример для подражания

В 2012 году в эфире телешоу "Шустер-live" участница общественной организации Femen обидела депутата Вадима Колесниченко (с 0:48). Издание "Главком" пишет, что Голембиовская после этого инцидента составила обращение против действий Femen и заявила журналистам, что надо брать пример с Владимира Путина, который держится как настоящий профессионал. 

Нам Анне Быкова сообщила, что ничего подобного в жизни не говорила и это не ее цитата. Иными словами, "Главком" врет. 

"Ни в одном эфире, ни в одном публичном выступлении я не выражала поддержку Путину. Как и все украинцы, желаю ему смерти в муках".  

Действительно, мы не нашли других упоминаний этих слов о Путине. Однако если учесть, что и статье, и самим событиям 11 лет, то конкуренты Быковой "на рынке политконсалтинга Украины" начали врать о ней еще в те годы, когда она была двадцатилетней студенткой.

Также Анне Быкова сообщила Rus.Postimees, что смерти в муках желает и самому Вадиму Колесниченко. На наш вопрос о том, была ли она активисткой структур "Россотрудничества", Быкова ответила, что никогда не была связана с "Россотрудничеством". 

Быкова как независимый политтехнолог

После начала войны Российской Федерации против Украины в 2014 году Анне Голембиовская вела деятельность как независимый политтехнолог. Она вышла замуж за политтехнолога Сергея Быкова и сменила фамилию. Быкова стала основателем и руководителем политического агентства AG group (AG - Анне Голембиовская?), от лица которого стала активно комментировать политические процессы на Востоке Украины.

В видео ниже (это 2015 год) Анне Быкова (Голембиовская) как политконсультант комментирует для телеканала 112 вопрос, почему обстреливают Донецк. В своем ответе она не говорит о российских военных. 

Весь ее спич сводится к тому, что у украинских военных редко бывают ротации, они не получают психологической помощи и очень устают. Можно сделать вывод, что в силу психологической усталости украинцы сами обстреливают Донецк. Виновата в обстрелах также "хаотическая структура управления в Украине", а сама эта война выгодна украинским чиновникам.

Также она говорит в видео, что большое количество пленных (заложников), которые захвачены "боевиками" на оккупированных территориях, - это следствие непрофессионализма украинской стороны и тех же боевиков.

Стоит учитывать, что телеканал 112 был одним из заблокированных позднее телеканалов Виктора Медведчука. Он признан в Украине российской пропагандой и лишен лицензии на вещание. Сам факт комментирования вопросов для этого канала говорит о том, с кем в те годы работал тот или иной эксперт.  

В 2015 году в эфирах канала 112 Анне Быкова и ее бывший муж Сергей Быков не раз утверждали, что украинские власти должны начать переговоры с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также проводить "децентрализацию" и изменить Конституцию Украины.

Напомним, что требование о переговорах с полевыми командирами было требованием Кремля.  Под "децентрализацией" и конституционной реформой тогда подразумевалось предоставление широкой автономии Донецкой и Луганской областям. В эфирах говорилось, что "в конфликте виноваты обе стороны" и надо садиться за стол переговоров, надо непременно выполнять Минские соглашения-2. Все это было требованиями Кремля.  

В 2018 году Быкова развелась с Сергеем Быковым и вышла замуж за политтехнолога Михаила Железняка. Как утверждают украинские СМИ, они вдвоем стали сопровождать деятельность партии Анатолия Шария. Муж Быковой Железняк возглавил Киевскую, Луганскую и Черкасскую ячейки партии.

Здесь самое время объяснить, кто такой Шарий, чтобы было понятно, почему обслуживание интересов этой партии стало основанием для внесения Анне Быковой в базы с российскими агентами и коллаборантами. 

Кто такой Шарий?

Анатолий Шарий пророссийский пропагандист и бывший журналист украинского происхождения. Он был частым гостем на многих антиукраинских телеканалах Первый независимый, КРТ, НАШ, 112 Украина, ZIK и NewsOne, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, медиагнатом Тарасом Козаком и политиком Нестором Шуфричем.  

В видеоблоге Шарий ретранслирует антиукраинскую пропаганду, включая дискредитацию украинского языка, герба, флага, гимна, а также публикует данные, дискредитирующие украинскую армию, украинское правительство и Украину в целом. В 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила ему подозрение в государственной измене. В связи с тем, что он скрывается за границей, он объявлен в розыск.

Во время предвыборной кампании в 2020 году Партия Шария распространяла агитационные материалы с картой Украины без Крыма. Шарий поддерживает режим Путина и российских террористов на территории Донбасса и яростно критикует российскую оппозицию.

Работу на Шария Анне Быкова отрицает

Анне Быкова свою связь, как и связь своего мужа с партией Шария отрицает. Она ответила нам, что никогда не была членом этой партии, не имела в ней должностей. "С нашими юристами мы выясняем происхождение этой информации. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу дать развернутый комментарий". К Шарию она "на миллион процентов относится критически". 

На самом деле, украинские журналисты не утверждают, что Быкова была связана с партией Анатолия Шария официально, работала в ней или была членом партии. Тем не менее информации о том, что Быкова и Железняк обслуживали интересы Шария очень много, поэтому мы не можем ее просто проигнорировать.

Ниже приводим полное расследование украинских журналистов Bihus.info, которые проследили, как финансировалась деятельность партии. Из сюжета следует, что Анне Быкова как политтехнолог за хорошие деньги делала политическую рекламу Анатолию Шарию и его партии. По данным журналистов, она занималась координацией процесса вместе с мужем Михаилом Железняком, а их банковские карты были указаны в качестве реквизитов для оплаты услуг "экспертного пула".

На 33:50 можно послушать, как журналист звонит Анне Быковой и спрашивает о работе на партию Шария. Она сама говорит, что является политтехнологом, но отрицает, что координировала "экспертов", которые выступали на телеканалах. Тогда журналист цитирует Быковой переписку ниже:

Вся переписка взята журналистами из чата в Telegram, в котором общались члены команды и руководители партии Анатолия Шария. 
Вся переписка взята журналистами из чата в Telegram, в котором общались члены команды и руководители партии Анатолия Шария. Фото: скриншот из переписки команды Шария в Telegram, доступ к которой получили журналисты-расследователи проекта Bihus.info

Быкова говорит, что это не ее переписка. После этого журналист говорит, что в чате указаны данные банковской карты на имя Быковой Анне Игоревны. Быкова молчит, а потом снова отвечает, что это не ее переписка.

Фото: скриншот с карты Анне Быковой, которую выложили в расследовании Bihus.info

Нам Анне Быкова тоже ответила, что никогда не имела отношения к Шарию: "Я никогда не была политтехнологом Партии Шария. Я не работала в этой партии, не была ее членом или союзником, не имела никаких должностей в ней. Это предположение ошибочно".

Расследователи же утверждают, что и Быкова, и Железняк были членами команды партии Шария (фактически, не обязательно формально). Они также утверждают, что только за два месяца Михаил Железняк пять раз выступил на телеканалах с пиаром Партии Шария. Титровали его при этом обычно как "политолог".

Страница Железняка в Facebook сейчас недоступна, но сохранилась в кэше. На ней кроме рекламы Анатолия Шария на обложке есть указание фирмы AG Group и совместное фото с женой - Анне Быковой. 

Михаил Железняк, супруг Анне Быковой, пиарит Анатолия Шария. На странице указано агентство политконсалтинга AG Group
Михаил Железняк, супруг Анне Быковой, пиарит Анатолия Шария. На странице указано агентство политконсалтинга AG Group Фото: скриншот страницы Facebook, восстановленный из кэша

Сама она тоже писала статьи для портала Анатолия Шария (к которому, с ее слов, не имеет никакого отношения), в которых утверждала, что происходит насильственная украинизация, говорила о незаконном преследовании Украиной Виктора Медведчука и часто упоминала Анатолия Шария.

Так, на странице Шарий.net всего за год до российского вторжения Анне Быкова подняла тему "навязывания языка": "Прискорбно, что нашим жителям насильственно навязывают употребление украинского языка абсолютно во всех сферах, ведь данная украинизация не позволяет людям говорить на своем родном языке". Напомним, что нарратив российской пропаганды о насильственной украинизации стал одним из базовых при оправдании войны против Украины. 

На той же странице Шария в январе 2021 года Быкова пишет статью "Что говорили о Партии Шария политики и эксперты в 2020 году?". В ней, например, говорится, что Порошенко, заявив "Шарий - не украинский журналист, он работает на Россию", должен был за свои слова ответить, а Шарий подал в суд на пятого президента и выиграл. 

Сейчас о том, что Шарий работает на Россию, в Украине уже нет особых дискуссий, но за год до войны такой иск еще можно было выиграть. В том же 2021 году Быкова писала о преследованиях со стороны "праворадикалов", которым подвергается политический лидер Виктор Медведчук.

Сегодня, напомним, кум Владимира Путина и руководитель запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Медведчук находится в России. Он был арестован в Украине, против него возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене, а затем обменяли на пленных бойцов с "Азовстали". 

В 2021 году Анне Быкова писала о преследованиях украинскими «радикалами» кума Путина Виктора Медведчука. 
В 2021 году Анне Быкова писала о преследованиях украинскими «радикалами» кума Путина Виктора Медведчука. Фото: скриншот статьи Анне Быковой со страницы Шарий.net

Есть еще беседа с журналистом Дмитрием Джангировым. В ней Быкова рассказывает о том, как провокаторы решили идти жечь офис Виктора Медведчука. «Неужели это сейчас самая одиозная фигура? - задается вопросом она. - Я думаю что нет». В той же беседе она говорит, что Медведчук - представитель партии мира и отмечает его личную большую роль в освобождении пленных. "Вот освобожденный Жемчугов находится в Европе на лечении, но никто почему-то не акцентирует внимание на том, что благодаря Медведчуку этот человек вернулся из плена и он жив", - говорит Быкова.

Именно Виктора Медведчука сегодня считают тем человеком, который должен был обеспечить быстрый захват Украины. "Медведчук был до ареста главной пророссийской силой Кремля в Украине. Будучи депутатом Верховной рады и имея там свою фракцию, а также контролируемые телеканалы, он честно и последовательно проводил пророссийскую политику "одного народа". Доходило до смешного - на его каналах у него брали интервью, в которых он рассказывал ровно о том, из-за чего Россия начала войну - об украинском "фашизме", о "бандеровцах, поднимающих голову". Смешно, но эти "лекции" шли по всем его каналам и повторялись несколько раз в день" - пишет DW.

Озвучивала ли Анне Быкова похвалы в адрес Медведчука на странице Шария по зову души или за деньги, мы не можем сказать. Тем не менее она числится в таблице экспертов, которые получали деньги за выступления на эфирах. Эту таблицу украинские журналисты выложили в открытый доступ. 

Все опрошенные журналистами эксперты получение средств от партийцев отрицали. В видео расследования, которое мы поместили выше, на 8:40 можно послушать, как Анне Быкова восхищается Анатолием Шарием. Далее журналисты дают скриншоты из внутреннего чата, в котором обсуждается стоимость этих "похвал".

Журналисты получили доступ к чатам этой группы пиарщиков в Telegram за год. В чате множество документов и никаких сомнений в подлинности переписки у них нет. Информация была передана в Национальное агентство по предотвращению коррупции. 

Расследование Bihus.info о платных услугах политтехнологов в пользу пророссийских сил в Украине, опубликованное одним из наиболее авторитетных украинских изданий New Voice. 
Расследование Bihus.info о платных услугах политтехнологов в пользу пророссийских сил в Украине, опубликованное одним из наиболее авторитетных украинских изданий New Voice. Фото: скриншот со статьи в издании NewVoice (Украина) о продвижении партии Шария в СМИ. 

New Voice - это одно из наиболее авторитетных украинских изданий. В комментариях для них Быкова отрицает, что вела группу экспертов: "Это фейк. Никакими экспертами ни я, ни кто-либо из моих коллег, по моей информации, не занимались. Я - политтехнолог. У меня таких функций в работе не было и быть не может" - сказала она изданию NV в ответ на вопросы об оплате работы наемных "экспертов".

Если Быкова не занималась организацией «экспертов» для СМИ, которые бы поднимали рейтинги определенным политикам (как она сама утверждает), то на нее, очевидно, несправедливо ополчились десятки украинских журналистов.

Вот относительно свежий материал о том, куда после начала войны подевались «продавцы псевдоэкспертов и рейтингов» и как изменился этот рынок. В нем тоже упоминается политтехнолог и фигурантка базы "Продавцы рейтингов" Анне Быкова, которая перебралась под видом беженки в Эстонию и пишет статьи о переселенцах.

Политтехнолог Анне Быкова перебралась за границу под видом беженки и пишет статьи о переселенцах, пишет издание "Тексти". 
Политтехнолог Анне Быкова перебралась за границу под видом беженки и пишет статьи о переселенцах, пишет издание "Тексти". Фото: скриншот статьи в издании "Тексти". Оригинал статьи - по ссылке выше. 

Быкова рассказывала россиянам о нацистах

В январе 2022 года, за месяц до войны, Быкова давала интервью, в которых озвучивала отчетливо пророссийскую повестку. Вот, например, ее беседа с каналом "Перший козацький", который цитирует российское издание "Русский дозор":

"Войска территориальной обороны существуют в Украине уже не первый год. Но в текущем году, в соответствии с "Законом о национальном сопротивлении", Силы территориальной обороны станут частью ВСУ, а их бойцам выдадут в руки огнестрельное оружие. Какими полномочиями будут наделены члены новой военизированной структуры? Кому она будет подчиняться и как проверят призываемых? Ведь праворадикалы уже заинтересовались возможностью легально получить боевое оружие. Их сложно назвать симпатиками Зеленского, а управляемость таким войском сомнительна. Сколько это все будет стоить бюджету?" Об этом говорим с политическим технологом Анне Быковой.

На вопрос Быкова отвечает: "Украина в садомозохистической форме начинает имплементировать чужой опыт, вырывая куски законов. Я видела, как это делается в Верховной Раде: берется закон Российской Федерации, Польши, Германии, делается табличка. И просто местами переставляется".

Национальное сопротивление взято в кавычки, так как и Быкова, и издание "Русский дозор" утверждают, что территориальная оборона - это не обычные граждане, защищающие родину, а праворадикалы. Специфика издания, которое разместило интервью с Быковой, хорошо видна на скриншоте. 
Национальное сопротивление взято в кавычки, так как и Быкова, и издание "Русский дозор" утверждают, что территориальная оборона - это не обычные граждане, защищающие родину, а праворадикалы. Специфика издания, которое разместило интервью с Быковой, хорошо видна на скриншоте. Фото: скриншот со страницы "Русский дозор". Ссылка на страницу - в тексте выше.

Этот видеоролик уже удален не только с Youtube, но из всех источников, которые его разместили. Прокремлевский канал "Перший козацький" с Youtube переехал в Telegram и сейчас на нем по-прежнему транслируется российская позиция. Особенно много материалов посвящены "преследованиям" Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Как видим в заголовке интервью для этого канала, "национальное сопротивление» взято в кавычки, так как и Быкова, и все ее цитировавшие издания вроде "Русского дозора" утверждают, что украинская территориальная оборона - это не обычные граждане, защищающие родину от агрессора, а "праворадикалы". Специфика издания, которое разместило интервью с Быковой, хорошо видна на скриншоте выше: Путин, "нацбаты", "криминальная война", снова Путин.

Также, «Русский дозор» сохранил расписанный хронометраж этого выступления Быковой с указанием тем, которые она затронула. Например, на 18 минуте 57 секунде Быкова комментирует такой вопрос ведущего: "Уже сейчас заметен интерес к тербатам со стороны публики с праворадикальными взглядами. Наверняка они наводнят тербаты. Из какого контингента в результате будут состоять эта новая структура ВСУ, насколько она будет контролируема центральной властью?"

Все видеоролики с этим интервью уже удалены, но остались письменные выдержки из беседы о «праворадикалах».
Все видеоролики с этим интервью уже удалены, но остались письменные выдержки из беседы о «праворадикалах». Фото: скриншот интервью Анне Быковой для канала «Перший козацький». 

Об этом выступлении Анне Быкова объяснила Rus.Postimees, что заблуждалась: "До войны механизм ТРО казался нам, гражданам, несовершенным. Мы волновались из-за выдачи оружия и боевой подготовке бойцов ТРО. Мы понимаем, что критиковать это направление не имеем права. Есть военное, государственное руководство, которое решает, что и как улучшить. Как журналист, который не разбирается в военных вопросах, я не могу комментировать этот вопрос и извиняюсь за все непрофессиональные комментарии, которые давала ранее".

В какой момент Анне Голембиовская/Быкова стала "украинским журналистом" мы установить так и не смогли. 

Главный редактор изданий Delfi и Eesti Päevaleht, для которых Быкова создает контент, Урмо Сонвальд сообщил Rus.Postimees, что изданию известно о том, что было опубликовано на различных сайтах об Анне Быковой.

"Как только до нас дошли ссылки и слухи об обвинениях в адрес Анне, мы с ней поговорили, и все ее ответы удовлетворили и меня, и главного редактора Rus.Delfi.ее Андрея Шумакова. Несомненно, война, ведущаяся в информационный век, ставит множество задач как перед обществом, так и перед прессой - проводить различие между информационной операцией и новостями, размазывать и вспоминать реальное прошлое, и все это с целью создания путаницы, неопределенности, подозрений и недоверия внутри и между организациями или странами", - сказал Урмо Сонвальд.

По его словам, Delfi Meedia всегда исходило из профессиональных навыков Анне, а о своей работе в PR она рассказала представителям издания при первой же встрече.

"Упомянутый вами портал "Миротворец" содержит досье на многих людей, в том числе на отличных украинских и зарубежных журналистов, чья репутация никоим образом не вызывает сомнений. Например, есть досье на Алексея Арестовича, когда он был советником офиса президента", - рассказал Соонвальд.

Он сказал, что читал все статьи Анне и что ни в одном из материалов, опубликованных в изданиях Delfi Media, нет абсолютно никакого намека на пророссийскую позицию. "У нас с Анне было несколько разговоров о ее прошлом и политических позициях, и мы были полностью удовлетворены ее ответами", - добавил он.

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