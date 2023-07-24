Самая известная в Эстонии беженка действовала в интересах России. В Украине она внесена в базы предателей

Анне Быкова известна эстонской общественности как украинская журналистка, беженка и постоянный колумнист Rus.Delfi.ee, ведущая подкаста "Эстония по-украински". В своих колонках и интервью она рассказывает об ужасах, которые переживает украинская женщина, на родину которой вторглись российские войска. Rus.Postimees выяснил, что до приезда в Эстонию Анне более десяти лет работала на усиление влияния России в Украине.
Анне Быкова живет в Эстонии c начала военного вторжения России в Украину. Об этом она сама пишет на своей странице в Facebook: "Первые полгода войны я провела в Эстонии, приехав сюда как украинская военная беженка. А с осени я живу на две страны: пару недель в Эстонии с мамой и сыном, пару недель в Украине с мужем и отцом. Лишь эта комбинация позволяет мне не чувствовать себя ни плохой матерью, ни плохой женой, ни плохой дочерью".
За почти полтора года Анне посетила множество телеэфиров, начала писать регулярную колонку для журнала Eesti Naine, вести подкаст на Delfi, который называется "Эстонія українською", то есть "Эстония по-украински". Листаем страницу Быковой: выставки, прочие культурные мероприятия, радиоэфиры, телевидение, снова радиоэфир.
Анне пишет о двух своих жизнях - в Эстонии и в Украине. Если ее жизнь в Эстонии максимально открыта, то о жизни в Украине она говорит мало. Ее стена в Facebook, во всяком случае открытая для всех часть, начинается только 28 мая 2022 года. А что же было до этого?