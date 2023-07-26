Самые невезучие в любви знаки Зодиака

Дева

Дева - не самый эмоциональный знак Зодиака, но это не мешает его представителям строить гармоничные отношения. По мнению астрологов, они довольно перспективны в любви, но их отношение к чувствам имеет два негативных аспекта. Во-первых, по природе Девы однолюбы и им трудно полюбить кого-то после громкого разрыва. Во-вторых,

они разбрасываются удачей, впадая после недолгой эйфории от нее в безразличие и придирчивость. Это отталкивает партнера, несмотря на внешнюю привлекательность и одаренность Дев.

Козерог

Управляемые Сатурном Козероги - очень серьезные и ответственные люди, из-за чего часто остаются с разбитым сердцем.

Представители этого знака всем своим видом демонстрируют независимость, самостоятельность, решительность и успешность. Это, увы, создает впечатление, что им никакой спутник и не нужен.

Их отношения могут сложиться удачно, но для этого они должны показать свою заинтересованность. У Козерогов все сложно: они могут оттолкнуть правильного человека и признаться в любви неправильному.

Рыбы

Проблемы всех Рыб в том, что они идеализируют партнера и в упор не замечают его недостатки. Можно подумать, что представители этого знака Зодиака не снимают розовые очки и всегда готовы на жертвы во имя любви. И жертвуют. Снова и снова. К счастью, Рыбы довольно быстро восстанавливаются после разрыва или предательства, оставляя прошлое позади. Но, по мнению астрологов, если они захотят, то обязательно смогут притянуть к себе любовную удачу.

Главное - вспомнить о своих индивидуальных чертах характера и талантах. Это умение преподнести себя, природное очарование, дар убеждения и развитая интуиция.

Если вы нашли себя в этом списке - не опускайте руки, а просто возьмите это на заметку. Проанализируйте свои ошибки и постарайтесь их исправить. Быть невезучим в любви - не приговор. Достаточно изменить свой подход к отношениям, и счастье непременно постучится в вашу дверь.