Грета Тунберг оштрафована за неповиновение полиции

Активистка участвовала в демонстрации, которая помешала движению транспорта, отказался подчиниться требованиям полиции и покинуть место происшествия, говорится в обвинительном заключении.

На вопрос о предъявленных обвинениях Тунберг призналась, что не выполнила требования, выдвинутые к ней на демонстрации, но не признала, что совершила преступление.

Галерея: Тунберг за неподчинение полиции приговорили к штрафу

Как пояснила 20-летняя активистка, она действовала по необходимости, заявив, что это вызвал "климатический кризис".

Однако суд шведского города Мальмё постановил, что Тунберг несет ответственность за свои действия и что активистка должна выплатить штраф в размере 1500 крон (130 евро) и еще 1000 крон (87 евро) в фонд жертв преступлений.

Галерея: Грета Тунберг