Макрон призвал восстановить власть в стране на всех уровнях

"Урок, который я усвоил, - порядок, порядок, порядок. Наша страна должна восстановить авторитет на всех уровнях, и в первую очередь - в семье", - сказал президент в интервью французским телеканалам TF1 и France 2 в понедельник.

Макрон пояснил, что средний возраст участников недавних беспорядков составляет 16 лет, и подавляющее большинство из них находятся в "нестабильных семейных ситуациях" - неполных семьях или детских домах.

Контуры планируемых мер Макрон не уточнил, но заявил, что "необходимо добиться того, чтобы семьи действовали более ответственно и помогали другим семьям, попавшим в беду".

В интервью Макрон также выразил поддержку полиции, однако уклонился от вопроса о забастовке полиции Марселя, спровоцированной арестом полицейского, которого обвинили в нападении на участника беспорядков.

Президент заявил, что в ходе беспорядков пострадали 900 сотрудников полиции, осудил поджоги школ, ратушей, спортзалов и библиотек, а также повсеместные грабежи и насилие, свидетелями которых стали французские города в конце июня и начале июля.

"Порядок должен восторжествовать. Без порядка нет свободы", - подчеркнул президент Франции, также раскритиковав роль в протестах социальных сетей. Макрон заявил о необходимости "общественный цифровой порядок", чтобы "остановить эксцессы".

Как сообщалось, с 27 июня в течение почти недели во Франции каждую ночь происходят жестокие массовые беспорядки и погромы, причиной которых стала гибель 17-летнего подростка арабского происхождения в результате выстрела сотрудника полиции. Подросток отказался остановить свою машину по требованию полиции и попытался сбежать.