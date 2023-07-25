Закончился электронный прием заявок в вузы: названы самые востребованные программы

"Это стабильная пятерка на протяжении многих лет, немного меняется лишь ее структура ", - подчеркивает руководитель департамента учебного сервиса ЛУ Янис Саулитис, добавляя, что недостатка в желающих изучать биологию, биоинженерию и химию также нет.

Это доказывает, что популяризация естественных наук (STEM) в долгосрочной перспективе принесла свои плоды.

С математикой и физикой дела обстоят не так хорошо, поэтому надо еще поработать над повышением их привлекательности. То же самое можно сказать и о педагогических программах, где прорыва не произошло, несмотря на реализацию ряда инициатив, направленных на повышение привлекательности профессии учителя. Конкуренция за бюджетное место тут гораздо ниже по сравнению с психологией.

"Это тоже логично, потому что, чтобы стать учителем, нужно иметь призвание, а деньги и все остальные блага - это лишь дополнительная мотивация. Правда, для того, чтобы выпускники оставались работать в школе после вуза, как раз очень важны окружающая среда и заработная плата", - говорит Саулитис.