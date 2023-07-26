Украинская армия добилась успеха под Старомайорском на южном фронте, сообщил в среду, 26 июля, представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
ВСУ добились успеха под Донецком
При этом армия РФ безуспешно пыталась вернуть утраченные позиции северо-восточнее Роботино.
Ковалев добавил, что противник продолжает оказывать сильное сопротивление и активно использует резервы.
Тем временем украинская армия продолжает наступление в направлении Бахмута, Мелитополя и Бердянска. В направлении Бахмута ВСУ продолжают наступательные действия севернее и южнее города.
В направлении Купянска и Лимана украинская армия продолжает отражать попытки атак российской армии. Там продолжаются тяжелые бои. За последние сутки произошло 26 боевых столкновений.
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