Центр инфектологии остановил запись на бесплатные тесты на гепатит С: спрос слишком высок

В связи с большим спросом в Центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы больше нельзя записаться на бесплатные тесты на гепатит С, говорится в заявлении больницы.
В больнице заявили, что на этой неделе до 28 июля люди могут бесплатно измерить плотность печени и сдать кровь на гепатит С, но интерес к этому настолько велик, что запись уже закрыта.
Провериться на гепатит С можно и сдав кровь в качестве донора - все доноры проходят тестирование на гепатит В, С и ВИЧ-инфекцию. Тест на антитела к гепатиту С можно сдать платно в любой лаборатории.
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