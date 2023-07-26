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Центр инфектологии остановил запись на бесплатные тесты на гепатит С: спрос слишком высок

rus.tvnet.lv/LETA
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Поликлиника Латвийского центра инфектологии
Поликлиника Латвийского центра инфектологии Фото: Edijs Pālens/LETA

В связи с большим спросом в Центре инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы больше нельзя записаться на бесплатные тесты на гепатит С, говорится в заявлении больницы.

В больнице заявили, что на этой неделе до 28 июля люди могут бесплатно измерить плотность печени и сдать кровь на гепатит С, но интерес к этому настолько велик, что запись уже закрыта.

Провериться на гепатит С можно и сдав кровь в качестве донора - все доноры проходят тестирование на гепатит В, С и ВИЧ-инфекцию. Тест на антитела к гепатиту С можно сдать платно в любой лаборатории.

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