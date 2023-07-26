Центр инфектологии остановил запись на бесплатные тесты на гепатит С: спрос слишком высок

В больнице заявили, что на этой неделе до 28 июля люди могут бесплатно измерить плотность печени и сдать кровь на гепатит С, но интерес к этому настолько велик, что запись уже закрыта.

Провериться на гепатит С можно и сдав кровь в качестве донора - все доноры проходят тестирование на гепатит В, С и ВИЧ-инфекцию. Тест на антитела к гепатиту С можно сдать платно в любой лаборатории.