Девственницы и сутенерша. СМИ рассказали о гареме Пригожина в гостинице Санкт-Петербурга

Основатель и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачного мятежа в России перебрался в Беларусь, бросив гарем. Девушка, которая когда-то была частью его гарема, рассказала, что происходит в интимной жизни Евгения Пригожина, пишет The Insider.
Женщина, продавшая невинность
Изданию удалось поговорить с россиянкой, которая в возрасте 18 лет продала свою невинность Пригожину и теперь говорит, что сожалеет о содеянном. С целью защиты личных данных, издание называет ее Маша.
В показаниях говорится, что для нужд Пригожина в особой гостинице держали девушек возрастом примерно 18 лет.
Женщина рассказывает: "Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости".
До неудачного мятежа и переезда в Беларусь Пригожин в арендованных помещениях санкт-петербургской гостиницы Solo Sokos держал гарем, в котором были очень молодые девушки.
По словам Маши, у Пригожина под кожу полового члена были вшиты "какие-то шарики", которые, по его мнению, повышают его сексуальность и наслаждение партнершам. На самом деле, по ее словам, секс для женщин был болезненным и неприятным.
Маша рассказывает: "Это было осенью 2019 года, мне было 18 лет, я жила в Санкт-Петербурге, была в глубокой депрессии и должна была лечь в больницу. В то время я познакомилась с девочкой моего возраста — ее выгнали из дома, ей очень нужны были деньги. Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию".