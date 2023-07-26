Девственницы и сутенерша. СМИ рассказали о гареме Пригожина в гостинице Санкт-Петербурга

Большую часть отдавали сутенерам

Маша согласилась, хотя ей самой деньги не были настолько нужны. После этого в одном из кафе на Невском проспекте Машу познакомили с сутенершей Пригожина - женщиной в возрасте примерно 30 лет с длинными, темными волосами.

"Она сказала, что нужно пойти в клинику и проверить девственность. Меня отправили в клинику "Согаз" - тут же с другой стороны Невского проспекта. На ресепшене нужно было сказать пароль "женский спорт", - рассказала собеседница издания.

После того, как девственность Маши была подтверждена, ее отправили в гостиниццу Solo Sokos Hotel на Васильевском острове. "Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали", - отметила она.

По ее словам, так были уже потерявшие невинность девушки, которым он платил за секс 5000 рублей. Девушки и рассказали Маше, что это Пригожин. Маша отмечает, что знала, кто он.

"В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучаться не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился", - рассказала она, отметив, что когда Пригожин все-таки вошел, она сидела с опешившим видом.

"Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше", - рассказала девушка.

Пригожин посещал гостиницу очень часто, и девушкам там всегда нужно было быть наготове.