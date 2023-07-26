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Девственницы и сутенерша. СМИ рассказали о гареме Пригожина в гостинице Санкт-Петербурга
Проституция. Иллюстративное фото Фото: Tero Vesalainen/Shutterstock
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Основатель и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачного мятежа в России перебрался в Беларусь, бросив гарем. Девушка, которая когда-то была частью его гарема, рассказала, что происходит в интимной жизни Евгения Пригожина, пишет The Insider.

Женщина, продавшая невинность

Изданию удалось поговорить с россиянкой, которая в возрасте 18 лет продала свою невинность Пригожину и теперь говорит, что сожалеет о содеянном. С целью защиты личных данных, издание называет ее Маша.

В показаниях говорится, что для нужд Пригожина в особой гостинице держали девушек возрастом примерно 18 лет.

Женщина рассказывает: "Он заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18-ти. Занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, как бы получает от них заряд бодрости".

До неудачного мятежа и переезда в Беларусь Пригожин в арендованных помещениях санкт-петербургской гостиницы Solo Sokos держал гарем, в котором были очень молодые девушки.

По словам Маши, у Пригожина под кожу полового члена были вшиты "какие-то шарики", которые, по его мнению, повышают его сексуальность и наслаждение партнершам. На самом деле, по ее словам, секс для женщин был болезненным и неприятным.

Маша рассказывает: "Это было осенью 2019 года, мне было 18 лет, я жила в Санкт-Петербурге, была в глубокой депрессии и должна была лечь в больницу. В то время я познакомилась с девочкой моего возраста — ее выгнали из дома, ей очень нужны были деньги. Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию".

Большую часть отдавали сутенерам

Маша согласилась, хотя ей самой деньги не были настолько нужны. После этого в одном из кафе на Невском проспекте Машу познакомили с сутенершей Пригожина - женщиной в возрасте примерно 30 лет с длинными, темными волосами.

"Она сказала, что нужно пойти в клинику и проверить девственность. Меня отправили в клинику "Согаз" - тут же с другой стороны Невского проспекта. На ресепшене нужно было сказать пароль "женский спорт", - рассказала собеседница издания.

После того, как девственность Маши была подтверждена, ее отправили в гостиниццу Solo Sokos Hotel на Васильевском острове. "Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали", - отметила она.

По ее словам, так были уже потерявшие невинность девушки, которым он платил за секс 5000 рублей. Девушки и рассказали Маше, что это Пригожин. Маша отмечает, что знала, кто он.

"В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучаться не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился", - рассказала она, отметив, что когда Пригожин все-таки вошел, она сидела с опешившим видом.

"Все было очень быстро, у него очень маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше", - рассказала девушка.

Пригожин посещал гостиницу очень часто, и девушкам там всегда нужно было быть наготове.

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