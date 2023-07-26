Скончалась легендарная ирландская певица Шинейд О’Коннор

В среду, 26 июля, в возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор, сообщают зарубежные СМИ.
"С глубочайшем скорбью сообщаем об уходе нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья глубоко опечалены произошедшим", – говорится в заявлении агентов певицы, которое оказалось в распоряжении The Guardian.
Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr— The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023
Мировая известность пришла к певице благодаря ее хиту 1990 года "Nothing Compares 2 U".
Как уже сообщалось, в 2022 году с собой покончил старший сын Шинейд О’Коннор. Вскоре после этой трагедии и сама певица была доставлена в больницу с подозрением на попытку самоубийства.
Если вас мучают суицидальные мысли, немедленно обратитесь за помощью! Бесплатные телефоны для консультации - 67222922 или 27722292.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!