Скончалась легендарная ирландская певица Шинейд О’Коннор

"С глубочайшем скорбью сообщаем об уходе нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья глубоко опечалены произошедшим", – говорится в заявлении агентов певицы, которое оказалось в распоряжении The Guardian.

Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr — The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023

Мировая известность пришла к певице благодаря ее хиту 1990 года "Nothing Compares 2 U".

Как уже сообщалось, в 2022 году с собой покончил старший сын Шинейд О’Коннор. Вскоре после этой трагедии и сама певица была доставлена в больницу с подозрением на попытку самоубийства.

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