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Скончалась легендарная ирландская певица Шинейд О’Коннор

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Шинейд О’Коннор
Шинейд О’Коннор Фото: Alessandro Bosio/PACIFIC /SIPA/Alessandro Bosio/PACIFIC /SIPA

В среду, 26 июля, в возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор, сообщают зарубежные СМИ.

"С глубочайшем скорбью сообщаем об уходе нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья глубоко опечалены произошедшим", – говорится в заявлении агентов певицы, которое оказалось в распоряжении The Guardian.  

Мировая известность пришла к певице благодаря ее хиту 1990 года "Nothing Compares 2 U".

Как уже сообщалось, в 2022 году с собой покончил старший сын Шинейд О’Коннор. Вскоре после этой трагедии и сама певица была доставлена в больницу с подозрением на попытку самоубийства.

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