Результаты анализов проб воды: качество воды на пляжах Лиепаи соответствует нормам

Люди на пляже в Лиепае

Получены результаты анализов третьего забора воды, которые свидетельствуют, что качество воды на пляжах в Лиепае соответствует нормам для купания, сообщила начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.