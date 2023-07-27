Для этого суду даже пришлось изменить категорию преступления с "тяжкого" на "средней тяжести" — это было сделано на основании заложенных в УК принципов "справедливости и гуманизма", говорится в решении.

Как суды отказывались освобождать осужденных от наказания после участия в войне

Позицию, прямо противоположную той, которую теперь занял Верховный суд, Би-би-си обнаружила в истории Алексея Эйгензеера из Якутии. Он был осужден за вождение в пьяном виде, но без тяжелых последствий — в отличие от дела Устинова, никто не погиб и даже не пострадал.

В ноябре 2022 года суд в Якутии отказался освободить его от приговора к обязательным работам и лишения водительских прав на два года. Его адвокат, как и прокурор по делу Устинова в Верховном суде, настаивал, что в связи с участием Эйгензеера в войне "изменилась обстановка". Но суд в Якутии тогда указал, что участие осужденного в войне "само по себе не свидетельствует о том, что преступление, совершенное им, перестало быть общественно опасным".

Еще один показательный случай Би-би-си нашла в Панинском суде Воронежской области. Суд 6 июня отказался освободить от наказания злостного алиментщика Романа Антонова, осужденного к году исправительных работ. Приговор по делу о неуплате алиментов был вынесен еще в феврале, но в мае Антонов уехал на войну в Украину и обратился в суд с заявлением об освобождении. Адвокат говорила в суде, что "Антонов участвует в боевых действиях по защите Родины и его личность перестала быть общественно-опасной".

Суд указал, что статью об "изменении обстановки" применить к Антонову нельзя, поскольку он был неоднократно судим.