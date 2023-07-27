Как работает женское сопротивление в захваченных РФ регионах

Как рассказывает девушка, идея женского подпольного движения возникла во время посиделок на кухне. "Приближалось восьмое марта, и мы понимали, что наверняка будут акции от оккупантов, когда бабушкам возле магазинов дарят одинокий цветок. Мы решили показать, что они нас не купят цветами, что мы знаем, чего хотим: возвращения Украины".

Женщины-подпольщицы в оккупации

Одна из трех подруг, художница, нарисовала открытки с изображением девушки, бьющей букетом русского военного, и с надписью "Не хочу цветов, хочу мою Украину". Другие девушки создали чат-бот в Telegram, с помощью которого все желающие жительницы оккупированных территорий могли получить открытки в цифровом виде, распечатать и расклеивать в своем городе.

"Мы все время в оккупации пытались показывать свое сопротивление, помогали другим движениям. И всегда думали, что было бы классно сделать что-то женское, - говорит соучредительница движения. - Оккупанты, мне кажется, не ожидали такого от девушек и женщин".

"Злые мавки" действуют и в Крыму Фото: DW

Незадолго до 8 марта открытки "мавок" в Telegram увидела и Татьяна из Симферополя. Ее детство прошло у бабушки в Мелитополе, поэтому она следила за событиями в городе. Девушка подписалась на Telegram-канал "Злых мавок", наблюдала за их работой.