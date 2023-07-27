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В Эстонии маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа

Вейки Ояперв rus.postimees.ee
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Маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа жилого дома в Эстонии
Маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа жилого дома в Эстонии Фото: Erakogu

Вчера, 26 июля, около десяти часов утра случайный прохожий увидел ужасающее зрелище в многоквартирном доме по адресу Туру, 11, в самом центре Тарту, напротив водного центра "Аура": маленький ребенок смотрел в открытое окно квартиры на четвертом этаже и затем вышел на внешний подоконник, сообщает Rus.Postimees.

По словам очевидца, живущего по соседству, он уже больше недели замечает одного и того же ребенка, прыгающего на подоконнике за закрытым окном в комнате.

"Сегодня он, видимо, впервые открыл окно", - сказал свидетель, добавив, что ребенок простоял на подоконнике около минуты, прежде чем родители заметили его и затащили в комнату.

О происшествии также сообщили в полицию.

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