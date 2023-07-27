В Эстонии маленький ребенок вышел на подоконник четвертого этажа

По словам очевидца, живущего по соседству, он уже больше недели замечает одного и того же ребенка, прыгающего на подоконнике за закрытым окном в комнате.

"Сегодня он, видимо, впервые открыл окно", - сказал свидетель, добавив, что ребенок простоял на подоконнике около минуты, прежде чем родители заметили его и затащили в комнату.

О происшествии также сообщили в полицию.