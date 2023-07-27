Военные в Нигере объявили о свержении президента

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере - не имеющем выхода к морю западноафриканском государстве, - произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свергнуть действующую власть.

Последний переворот в стране произошел в феврале 2010 года и закончился свержением президента Мамаду Танджа.

В Нигере также действуют джихадисты. Одна группа пришла на юго-запад страны в 2015 году из соседнего Мали, а вторая действует на юго-востоке, базируясь при этом на северо-востоке Нигерии.

В стране действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира, в том числе в России).

В двух соседних странах - Мали и Буркина-Фасо - недавно произошли перевороты, начало которым в обоих случаях положили выступления джихадистов.

События в Нигере развиваются накануне саммита Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Большинство лидеров африканских стран отказалось участвовать в саммите.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что визит Базума на саммит не планировался. По данным агентства, других представителей Нигера в списках участников также нет.