Министр: роспуск руководства Резекненской думы будет "крайним решением"

Самоуправление Резекне испытывает финансовые трудности. Ранее Спринджукс признал агентству LETA, что ситуация настолько плоха, что самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации под руководством Минфина. В Резекне у власти находится Александр Барташевич, избранный по списку "Согласия", который после конфликта со своей предыдущей партией создал свою новую партию.

На вопрос, существует ли вероятность того, что руководство города будет уволено из-за финансовых проблем, Спринджукс ответил ЛТВ,

что это было бы очень крайним решением, если бы были обнаружены незаконные действия или неспособность управлять ситуацией.

На данный момент министр "не рискнул бы спекулировать" о том, что "мы увидим в финансовом анализе самоуправления". Сейчас основная цель состоит в том, чтобы руководство города обосновало свои возможности реструктурировать свои финансы и справиться с обязательствами.

По сообщению Латвийского радио, Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении. На покрытие всех расходов в этом году самоуправлению не хватает около 3 млн евро. Чтобы сэкономить деньги, муниципалитет приступил к сокращению численности сотрудников.

Как ранее заявил министр, с учетом того что Резекненское самоуправление получает финансирование из фонда выравнивания финансов самоуправлений, он опасается, что в самоуправлении могла быть допущена нехозяйственная деятельность. Основной задачей местных самоуправлений является обеспечение функций, делегированных им законом о самоуправлениях, таких как функционирование школ, социальная помощь, общественный транспорт, безопасность населения и другие. Если все эти функции обеспечены, муниципалитет может инвестировать средства и в другие проекты, но в данном случае инвестиции создали угрозу для выполнения основных функций.

По имеющейся у Спринджукса информации, Резекненское самоуправление переживает финансовые затруднения в связи со строительством базы отдыха у озера Ковшу, затраты на которую выросли, поэтому проект не может быть завершен, кроме того, самоуправлению пока не удалось найти частного оператора, который взялся бы за обеспечение работы базы.