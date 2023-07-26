Министр: У Резекне проблемы - самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации

По сообщению Латвийского радио, Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении. На покрытие всех расходов в этом году самоуправлению не хватает около 3 млн евро. Чтобы сэкономить деньги, муниципалитет приступил к сокращению численности сотрудников.

По словам министра, с учетом того что Резекненское самоуправление получает финансирование из фонда выравнивания финансов самоуправлений, он опасается, что в самоуправлении могла быть допущена нехозяйственная деятельность. Основной задачей местных самоуправлений является обеспечение функций, делегированных им законом о самоуправлениях, таких как функционирование школ, социальная помощь, общественный транспорт, безопасность населения и другие. Если все эти функции обеспечены, муниципалитет может инвестировать средства и в другие проекты, но в данном случае инвестиции создали угрозу для выполнения основных функций.