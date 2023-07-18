СПА-центр в Резекне: самоуправление уже три года ищет инвесторов

Таких денег в бюджете нет, поэтому самоуправление обратилось в Госказну, но задолженность города приближается к максимуму, поэтому есть риск не получить кредит. В то же время самоуправление Резекне ищет арендатора для СПА-комплекса и инвестора для покупки прилегающей земли и строительства гостиницы.

Самоуправление начало реализацию амбициозного проекта три года назад. Здание СПА-комплекса имеет форму куба и облицовано темно-коричневым кирпичом. "Построены фундаменты здания, каркас, кровля, завершена внешняя отделка здания, сооружены остекленные деревянные конструкции, проведены инженерные сети", - перечислил выполненные работы руководитель отдела развития и инвестиций Резекненского самоуправления Имант Мекша.

Внутри еще ведутся отделочные работы, повсюду видны строительные материалы. "Это СПА-часть здания, второй этаж. Мы находимся перед большим бассейном. Всего на этом этаже шесть бассейнов и шесть разных саун", - сказал Мекша. На третьем этаже здания предусмотрены кабинеты для различных косметических и водных процедур, кабинет парикмахера.

На данный момент ведется благоустройство прилегающей территории, построены парковки, пешеходные дорожки, также будут зоны отдыха, скамейки, велостоянки. Рядом с этим объектом, на улице Бривибас, 23, готовится участок земли для планируемого строительства гостиницы.