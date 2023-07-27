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Видео ⟩ На Алтае разбился туристический вертолет. Погибли шесть человек

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Крушение туристического вертолета
Крушение туристического вертолета Фото: Twitter/@nexta_tv

Шесть человек погибли в результате крушения туристического вертолета в республике Алтай в России, сообщили в четверг, 27 июля, экстренные службы РФ.

Еще семь человек получили ожоги. Они были доставлены в больницу. Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.

Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.

Это второе происшествие с участием туристов в Республике Алтай за последние три дня.

Во вторник, 25 июля, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, 12 человек, в том числе девять детей, получили ранения.

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