Видео ⟩ На Алтае разбился туристический вертолет. Погибли шесть человек

The moment of the fall of the tourist helicopter in #Altai. pic.twitter.com/33dVpDr4GK — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2023

Еще семь человек получили ожоги. Они были доставлены в больницу. Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.

Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.

Это второе происшествие с участием туристов в Республике Алтай за последние три дня.

Во вторник, 25 июля, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, 12 человек, в том числе девять детей, получили ранения.