Видео ⟩ На Алтае разбился туристический вертолет. Погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате крушения туристического вертолета в республике Алтай в России, сообщили в четверг, 27 июля, экстренные службы РФ.
The moment of the fall of the tourist helicopter in #Altai. pic.twitter.com/33dVpDr4GK— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2023
Еще семь человек получили ожоги. Они были доставлены в больницу. Вертолет Ми-8 перевозил группу туристов. Вертолет загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.
Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода.
Это второе происшествие с участием туристов в Республике Алтай за последние три дня.
Во вторник, 25 июля, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, 12 человек, в том числе девять детей, получили ранения.
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