Волки снова напали на ферму под Балви и растерзали 34 ягненка

"Ситуация печальная. Первые нападения произошли, когда еще нельзя было охотится на волков. Это было 14, 17 и 24 мая, если я правильно помню", - рассказывает фермер.

Охотники попытались выяснить, откуда пришли волки, где находится их логово, но не смогли найти их. Скорее всего, волки живут в другом месте, а к ферме приходят кормиться, рассказал хозяин.

"После каждого нападения хищников на ферму приезжал представитель Государственной службы леса. Они брали анализы, чтобы выяснить, действительно ли виноваты волки. Однако результаты анализов никто не оглашает.

Чиновник пояснил, что я могу написать заявление, но разрешение на внесезонную охоту все равно не выдадут.

Меня также удивил комментарий чиновника о том, что мы следует сосредоточить внимание на животноводстве", - сказал Эмиль.

По словам фермера овцы были в огороженном загоне, но волки смогли проникнуть и туда.