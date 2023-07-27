Волки снова напали на ферму под Балви и растерзали 34 ягненка

В воскресенье, 23 июля, на ферму Эмиля Яунтевса под Балви напали волки. Они разорвали и убили 34 ягненка. Это было четвертое нападение на овец фермера в этом году. Эмиль принял решение вообще прекратить разведение овец. Об этом пишет medibam.lv.
"Ситуация печальная. Первые нападения произошли, когда еще нельзя было охотится на волков. Это было 14, 17 и 24 мая, если я правильно помню", - рассказывает фермер.
Охотники попытались выяснить, откуда пришли волки, где находится их логово, но не смогли найти их. Скорее всего, волки живут в другом месте, а к ферме приходят кормиться, рассказал хозяин.
"После каждого нападения хищников на ферму приезжал представитель Государственной службы леса. Они брали анализы, чтобы выяснить, действительно ли виноваты волки. Однако результаты анализов никто не оглашает.
Чиновник пояснил, что я могу написать заявление, но разрешение на внесезонную охоту все равно не выдадут.
Меня также удивил комментарий чиновника о том, что мы следует сосредоточить внимание на животноводстве", - сказал Эмиль.
По словам фермера овцы были в огороженном загоне, но волки смогли проникнуть и туда.
Янис Трупавниекс, депутат самоуправления Балви и председатель координационной комиссии по охоте рассказал, что: "в Латвии установлено, что в этом сезоне разрешено охотиться на 300 волков. Но здесь, на границе, очень много перемещений хищников через границу. Кроме того, волки появляются немного позже, чем в остальной части страны. В других местах оленей больше и охота начинается раньше".
Депутат считает, что самоуправлению следует выявить хозяйства с овцами и крупным рогатым скотом, которые подвергаются опасности в период, когда охота на волков не проводится, считать нападения чрезвычайной ситуацией и действовать соответствующим образом, начав охоту на волков.
В своб очередь Андрей Шлапаков, руководитель коллектива охотников заявил, что: "в настоящее время охотники уже начали поиск напавших на ферму волков. Мы считаем, что волки пришли с расстояния 15-20 км, поэтому охота пока не дала результатов. Однако мы будем продолжать поиски совместно с соседними охотниками. В другие сезоны мы успешно охотились на волков непосредственно с приманкой, но объемы были невелики, поскольку лимит времени, когда можно начинать охоту, практически исчерпан".
В Латвии волков на 30-40% больше, чем показывает статистика, уверен охотник.
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