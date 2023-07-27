По подозрению в изнасиловании малолетней девочки в Добеле арестован мужчина

24 января этого года в полицию поступила информация из Добельского районного сиротского суда о том, что в Добеле, возможно, совершено сексуальное насилие в отношении девочки моложе шестнадцати лет. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по части шестой статьи 160 Уголовного кодекса - за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

В ходе следствия 29 марта сотрудники полиции задержали мужчину 2002 года рождения, а на следующий день он был признан подозреваемым и помещен под стражу. Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции в связи с уголовными правонарушениями имущественного характера, в том числе кражей, умышленным повреждением чужого имущества, грабежом в группе лиц, а также хулиганством.

Должностные лица полиции завершили досудебное расследование в уголовном процессе, и 24 июля этого года уголовное дело было направлено в Западноземгальскую прокуратуру для возбуждение уголовного дела по статье 160 части шестой Уголовного кодекса.

Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным надзором на срок до пяти лет.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.