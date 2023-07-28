Команда Навального анонсировала акцию "Путин - убийца"

После возвращения из Германии Навального арестовали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу "Ив Роше". Позднее против оппозиционера было возбуждено еще несколько уголовных дел. В настоящее время он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.

Недавно прокуратура потребовала приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Приговор будет оглашен 4 августа.

Акции в поддержку Навального

Соратники Навального ранее объявили акцию в его поддержку 4 июня - в день рождения политика. Они обещали "обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться".

"Выходите на главные площади своих городов, где бы ни были, в какой стране ни находились, выходите, чтобы поддержать Навального", - призывала "Команда Навального". Позднее тем, кто живет в России, было предложено выбрать "тот способ протеста, на который готовы".

Акции прошли как минимум в 120 городах, в том числе в Женеве, Праге, Тель-Авиве, Париже, Буэнос-Айресе, Сиднее, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольме и других. В России 4 июня полиция задержала не менее 109 человек.