Польша, Литва и Латвия могут вместе закрыть границу с Беларусью в случае инцидентов с ЧВК "Вагнер"

Член НАТО Польша 19 июля приняла решение о переброске военных подразделений на восток страны после того, как наемники группы "Вагнер" начали тренировать белорусский спецназ в нескольких милях от ее границы.

Два дня спустя президент России Владимир Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях и заявил, что любая агрессия против Беларуси будет рассматриваться как нападение на Россию.

"Безусловно, если на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, будут происходить серьезные инциденты с участием группы "Вагнер", мы, несомненно, будем принимать совместные меры, - сказал Каминьский. - Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы добьемся полной изоляции Беларуси".