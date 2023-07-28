Фото ⟩ Гражданин Бельгии попытался доставить в Эстонию почти 20 кг амфетамина и два автомата

По словам прокурора по особо важным делам Ляэнеской прокуратуры Кайдо Туулемяэ, действия обвиняемого были целенаправленными, и незаконный груз хорошо спрятан. "Оружие и амфетамин были спрятаны таким образом, чтобы их обнаружение в ходе случайного контроля было как можно более сложным. Огнестрельное оружие было спрятано в полостях деталей дивана, находившегося в грузовом микроавтобусе. Амфетамин находился в ящике для белья дивана в пяти спортивных сумках чёрного цвета, из которых в каждой находилось 20 полиэтиленовых упаковок с порошком. Спортивные сумки в свою очередь были накрыты одеялом, края ящика для белья пропитаны сильно пахнущим веществом и грузовой отсек до потолка был заполнен различными ящиками, коврами, мебелью, техникой и иными предметами", - сказал Туулемяэ.