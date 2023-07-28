Видео ⟩ Под Ригой задержана группа наркодилеров: изъято 23 кг метамфетамина

Осенью прошлого года полиция возбудила уголовные дела за приобретение, хранение и сбыт наркотических или психотропных веществ в составе организованной группы, за перемещение через границу Латвии сырья, предназначенного для производства одурманивающих веществ, а также за легализацию финансовых средств, полученных преступным путем.

3 июля бойцы антитеррористического подразделения "Омега" вместе с сотрудниками Государственной полиции в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, департаментом налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по нескольким адресам в Рижском регионе задержали мужчин 1980, 1982 и 1985 г. рожд. и женщину 1980 г. рожд. Мужчина 1980 г. рожд. является гражданином Литвы.

Один из задержанных уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что подозреваемые долгое время были связаны с оборотом наркотических веществ, продавая наркотики в другие страны Европы, в том числе в Скандинавию.