Видео ⟩ Под Ригой задержана группа наркодилеров: изъято 23 кг метамфетамина

В Рижском регионе задержана организованная группа лиц, сбывавших наркотики в другие страны Европы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Осенью прошлого года полиция возбудила уголовные дела за приобретение, хранение и сбыт наркотических или психотропных веществ в составе организованной группы, за перемещение через границу Латвии сырья, предназначенного для производства одурманивающих веществ, а также за легализацию финансовых средств, полученных преступным путем.
3 июля бойцы антитеррористического подразделения "Омега" вместе с сотрудниками Государственной полиции в сотрудничестве с правоохранительными органами Эстонии, департаментом налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по нескольким адресам в Рижском регионе задержали мужчин 1980, 1982 и 1985 г. рожд. и женщину 1980 г. рожд. Мужчина 1980 г. рожд. является гражданином Литвы.
Один из задержанных уже привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что подозреваемые долгое время были связаны с оборотом наркотических веществ, продавая наркотики в другие страны Европы, в том числе в Скандинавию.
Всего правоохранители провели 16 обысков по адресам, связанным с задержанными. В конце июня эстонские полицейские обнаружили в Эстонии тайник, где эти лица хранили наркотические вещества.
Всего было изъято 23,3 килограмма белого порошкообразного вещества, содержащего метамфетамин, бочка с амфетаминовым маслом и пять граммов марихуаны.
Также изъято 60 бутылок алкоголя и наличные в размере 110 000 евро, шесть автомобилей, пять из которых - автомобили представительского класса, а также различные ювелирные украшения и часы класса люкс.
Кроме того, изъяты различные технические средства, в том числе предназначенные для противодействия правоохранительным органам.
В настоящее время наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму более 500 000 евро.
Двое задержанных заключены под стражу в качестве меры пресечения.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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