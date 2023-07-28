Партии в Рижской думе не смогли договориться

Председатель фракции "Нацобъединение/ЛОР" Эйнар Цилинскис заявил, что в этом вопросе стороны фактически не продвинулись вперед и каждая осталась при своем мнении.

Между тем, например, в вопросе о том, в какой мере депутаты могут контролировать работу капитальных обществ самоуправления, имеются небольшие разногласия, но они отнюдь не являются непреодолимыми, отметил Цилинскис.

Лидер фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович заявил, что надеется на продолжение переговоров на следующей неделе. Еще предстоит решить, состоятся ли ближайшие переговоры между "За!/Прогрессивными" и "Кодом для Риги" в понедельник или же во вторник.

Вице-мэр Риги, политик фракции "Нацобъединение/ЛОР" Эдвард Ратниекс отметил, что затем в начале следующей недели должны состояться трехсторонние переговоры "Нового Единства", "Нацобъединения/ЛОР" и "Кода для Риги".

Дата их проведения пока не известна, но после них, как допускают политики Рижской думы, на следующей неделе могли бы состояться и четырехсторонние переговоры, на которых в том числе может обсуждаться текст меморандума о сотрудничестве.

Хотя ранее прозвучало, что неспособность согласовать кандидатуру нового мэра до начала сентября может привести к роспуску думы и внеочередным выборам, в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Латвийскому радио пояснили, что двухмесячный срок не является решающим и что для достижения соглашения может быть использован и более длительный период.

Согласно закону, Сейм может распустить думу, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр. Однако представители МОСРР поясняют, что необходимо рассмотреть несколько обстоятельств, самое важное из которых - дееспособна ли дума, то есть способна ли принимать решения и выполнять намеченные задачи. Если мэр Риги не будет избран в течение двух месяцев, это можно сделать, например, в течение трех месяцев, отметила заместитель госсекретаря VARAM Илзе Оша.

И по утверждению юридического бюро Сейма, важно оценить, способна ли дума принимать решения без мэра.