Видео ⟩ "Беглецу удалось украсть обувь": полиция о побеге Мартиньша Цесманиса

Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку. Задержание прошло быстро и профессионально, поэтому возможности оказать сопротивление у него не было.

Также представитель полиции заявил, что при задержании беглец все еще был в наручниках.

После задержания он был доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.

Юдаев понимает недовольство части общества последствиями плана по поимке беглеца, когда в городе образовались пробки. Но изначально у полиции было мало информации о направлении движения беглеца.

Кроме того, этого человека в прошлом судили за грабеж, и это нельзя было игнорировать. План поимки создавался ради общественной безопасности, и, в первую очередь, полиция действовала ради общественной безопасности.

Теперь Цесманис предстанет перед судом за побег и, скорее всего, будет начат еще один уголовный процесс за преступление против собственности.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина был взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.

Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки.