Видео ⟩ "Беглецу удалось украсть обувь": полиция о побеге Мартиньша Цесманиса

На пресс-конференции представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев прокомментировал побег и последующее задержание Мартиньша Цесманиса 1981 года рождения.
Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.
Мужчину заключили под стражу в качестве меры пресечения по уголовному делу, связанному с грабежом, в четверг, 27 июля.
Представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев не стал раскрывать подробности побега, так как сначала в полиции должна пройти служебная проверка. Однако он признал, что сотрудники полиции допустили ошибку.
При этом он сообщил, что Цесманис находился в салоне специализированной полицейской машины, предназначенной для задержанных лиц. В машине также находились трое полицейских.
В момент побега мужчина был босиком, а руки спереди были скованы наручниками. Но за вечер мужчина сумел раздобыть себе обувь.
После побега Цесманис нашел себе обувь и одежду, которые, по всей видимости, он где-то украл, "совершив другое преступление, не связанное с насилием". По данным полиции, Цесманис провел ночь в подвале одного из домов в центре Риги.
Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку. Задержание прошло быстро и профессионально, поэтому возможности оказать сопротивление у него не было.
Также представитель полиции заявил, что при задержании беглец все еще был в наручниках.
После задержания он был доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.
Юдаев понимает недовольство части общества последствиями плана по поимке беглеца, когда в городе образовались пробки. Но изначально у полиции было мало информации о направлении движения беглеца.
Кроме того, этого человека в прошлом судили за грабеж, и это нельзя было игнорировать. План поимки создавался ради общественной безопасности, и, в первую очередь, полиция действовала ради общественной безопасности.
Теперь Цесманис предстанет перед судом за побег и, скорее всего, будет начат еще один уголовный процесс за преступление против собственности.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина был взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.
Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки.
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