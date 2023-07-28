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Полиция задержала Мартиньша Цесманиса

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции Фото: Valsts policija

В пятницу в 13:30 Госполиция задержала разыскиваемого Мартиньша Цесманиса. 

Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку и доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.

Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.  

В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.

Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки: 

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