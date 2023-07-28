Полиция задержала Мартиньша Цесманиса

Šodien plkst. 13.30 VP aizturēja meklēto M. Cesmani. Vīrietis aizturēts Rīgā, Bruņinieku ielas apkārtnē un tiks nogādāts Īslaicīgās aizturēšanas birojā procesuālo darbību veikšanai. Pēc kā vīrietis tiks nogādāts iepriekš piemērotā drošības līdzekļa apcietinājums izpildes vietā. https://t.co/xvoITsbkQL — Valsts policija (@Valsts_policija) July 28, 2023

Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку и доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.

Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.

Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки: