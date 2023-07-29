На юге Германии произошла стрельба. Три человека убиты

Стрельба произошла в деревне Лангвайд в баварской земле недалеко от города Аугсбург. Подозреваемый - 64-летний мужчина, задержанный полицией.

Мотив стрельбы еще выясняется, как и то, имел ли стрелок какую-либо связь с жертвами.

Сначала подозреваемый застрелил двух женщин 49 и 72 лет и 52-летнего мужчину в жилом доме. Затем он направился к другому дому в нескольких сотнях метров, где застрелил 32-летнюю женщину и 44-летнего мужчину.

Двое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция остановила стрелка, когда он сел в машину, после чего тот без сопротивления сдался.