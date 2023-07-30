Атака беспилотников в "Москва-Сити". Что известно

Украина не брала на себя ответственность за атаку.

В связи с происшествием на вылеты и прилеты ненадолго закрывался столичный аэропорт Внуково, в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты, писал ТАСС.

Кроме того, в районе «Москвы-Сити», на Тестовской улице, перекрыто движение автомобилей.

Четвертая атака

Фото: Getty Images

Это четвертая атака на Москву с начала мая. Она произошла через день после годовщины гибели нескольких десятков украинских военнопленных, содержавшихся в колонии в Еленовке.

Предыдущий удар беспилотниками был нанесен 24 июля. Тогда были повреждены нежилых здания в Москве. Одно из них находится недалеко от Минобороны России.

Министерство тогда также заявляло, что беспилотники были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

В оборонном ведомстве не уточняют, почему сбить с курса беспилотники удается только в Москве, а не на подлете к ней. В конце мая и в начале июля дроны сбивали на подлете к столице России.

Как отмечал тогда военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев, независимо подтвердить или опровергнуть факт успешной работы систем РЭБ по дронам нельзя. С ними произошло то, что обычно и происходит с барражирующими боеприпасами на последнем этапе полета — они взорвались.

ПВО, как следует из заявления Минобороны, вступает с ними в бой, когда впору применять уже все подручные средства — вплоть до стрелкового оружия. Максимум, на что способна система РЭБ, будучи задействованной уже в черте города — это вывести из строя системы радио- или оптико-электронного наведения беспилотников на конкретный объект. И то только если они их используют, а не заходят на цель по заранее заданным координатам. А уж предотвратить подрыв дронов-камикадзе система РЭБ точно бессильна.

Фото: BBC

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