В ночь на воскресенье два беспилотника повредили здания в деловом центре «Москва-Сити». Еще один, как утверждает российское Минобороны, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья. Это четвертая атака на Москву с начала мая.
Атака беспилотников в "Москва-Сити". Что известно
«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — говорилось в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина в половину пятого утра в воскресенье.
В результате 50-этажное здание «IQ-квартал», где располагаются офисы трех российских министерств и жилые апартаменты, было повреждено в районе пятого и шестого этажей.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал видео, на которым видны разлетевшиеся в результате взрыва документы Министерства цифрового развития.
В башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
По некоторым данным, в результате атаки пострадали от одного до двух человек, однако официально власти эту информацию не подтверждали.
По данным телеграм-канала Mash, первый из двух беспилотников, атаковавших Москву, упал в 3:20. В это же время стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе Московской области.
Примерно в 4:10 поступила информация о втором взрыве — в бизнес-центре «Око-2».
Согласно заявлению российского Министерства обороны, один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Московской области, «еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий „Москва-Сити“».
Украина не брала на себя ответственность за атаку.
В связи с происшествием на вылеты и прилеты ненадолго закрывался столичный аэропорт Внуково, в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты, писал ТАСС.
Кроме того, в районе «Москвы-Сити», на Тестовской улице, перекрыто движение автомобилей.
Четвертая атака
Это четвертая атака на Москву с начала мая. Она произошла через день после годовщины гибели нескольких десятков украинских военнопленных, содержавшихся в колонии в Еленовке.
Предыдущий удар беспилотниками был нанесен 24 июля. Тогда были повреждены нежилых здания в Москве. Одно из них находится недалеко от Минобороны России.
Министерство тогда также заявляло, что беспилотники были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
В оборонном ведомстве не уточняют, почему сбить с курса беспилотники удается только в Москве, а не на подлете к ней. В конце мая и в начале июля дроны сбивали на подлете к столице России.
Как отмечал тогда военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев, независимо подтвердить или опровергнуть факт успешной работы систем РЭБ по дронам нельзя. С ними произошло то, что обычно и происходит с барражирующими боеприпасами на последнем этапе полета — они взорвались.
ПВО, как следует из заявления Минобороны, вступает с ними в бой, когда впору применять уже все подручные средства — вплоть до стрелкового оружия. Максимум, на что способна система РЭБ, будучи задействованной уже в черте города — это вывести из строя системы радио- или оптико-электронного наведения беспилотников на конкретный объект. И то только если они их используют, а не заходят на цель по заранее заданным координатам. А уж предотвратить подрыв дронов-камикадзе система РЭБ точно бессильна.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.