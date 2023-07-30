Под Саласпилсом загорелся жилой дом

На месте происшествия было установлено, что горят первый этаж двухэтажного жилого дома площадью 90 квадратных метров, второй этаж площадью 90 квадратных метров и крыша дома площадью 50 квадратных метров.

Вызов поступил в 14:59, а пожар был потушен в 18:10.

В работах по тушению принимали участие 18 пожарных.

Кроме того, в субботу в 22:56 в VUGD поступил вызов на улицу Краста в Риге, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Прибывшие на место спасатели освободили из машины одного человека и передали его медикам Службы неотложной медицинской помощи (VUGD).

В 00:39 спасательные работы были завершены.

Всего за сутки с 06:30 29 июля по 06:30 30 июля в VUGD поступило 44 вызова: 11 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, еще 9 вызовов оказались ложными.