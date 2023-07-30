Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala: овации Галкину и бенефис Вайкуле

На сцену поднялись приглашенные друзья артистки, среди которых были участница Евровидения этого года BLANKA из Польши, Янис Стибелис, Markus Riva, SunStroke Project из Молдавии, Patrisha, Элина Нечаева из Эстонии и Деницса Караславова из Болгарии. Выступления Лаймы по традиции сопровождались украинским Freedom Ballet, который добавил элегантности и изящества концерту.

Галерея: Третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Однако вишенкой на торте стало выступление Максима Галкина, который взял микрофон сидя в зале и совместно с Лаймой исполнил "Листья желтые" Раймонда Паулса на латышском языке. Зал остался в полном восторге от этого неожиданного дуэта. Максим продемонстрировал умение владеть латышским языком, восхитив публику своим исполнением и смелостью. Организаторы ранее сообщали, что Лайма готовит сюрприз и будут присутствовать друзья, и как всегда сдержала свое обещание.

Лайма Вайкуле, в свою очередь, была горда и благодарна своим коллегам и зрителям за незабываемый вечер, который они создали вместе. Среди гостей в зале были историк моды Александр Василиев, Андрей Макаревич, артисты предыдущего дня фестиваля и многие другие.

Организаторы фестиваля Rendezvous выражают благодарность Лайме Вайкуле, Максиму Галкину, Алле Пугачевой и всем артистам, которые сделали этот вечер уникальным. Бенефис Лаймы Вайкуле и исполнение Максимом Галкиным песни на латышском языке останется в сердцах зрителей на долгие годы.