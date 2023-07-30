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Видео ⟩ Американская певица бросила микрофон в фанатку во время выступления

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Американская рэпер и автор музыки Карди Би
Американская рэпер и автор музыки Карди Би Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Американская рэп-исполнительница и автор музыки Карди Би бросила свой микрофон в посетительницу концерта, которая облила ее напитком во время выступления в субботу, 29 июля, в Лас-Вегасе, сообщают иностранные СМИ.

Как видно на видео, фанатка вылила на певицу свой напиток. Рэп-исполнительница была в шоке от такого поступка, поэтому тут же швырнула микрофон в фанатку.

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Служба безопасности быстро отреагировала на ситуацию и вмешалась. После этого певице вернули микрофон, и она продолжила концерт.

На данный момент неизвестно, были ли предъявлены обвинения посетительнице концерта.

Видео, на котором запечатлена ситуация, быстро распространилось в социальных сетях. Первое видео, опубликованное в социальных сетях, набрало более 25 миллионов просмотров.

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