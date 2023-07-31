Пн, 31.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Украинские военные впервые показали журналистам свои боевые морские дроны

BBC News Русская служба
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
BBC
Боевые морские дроны Украины
Боевые морские дроны Украины Фото: BBC

Журналисты американской телекомпании CNN рассказали, что первыми получили доступ на тайную базу украинских ВМС, где военные налаживают и тестируют один из наиболее тщательно охраняемых украинских секретов – ударные морские дроны.

Морские дроны украинцам наблюдать за ситуацией в Черном море и на Крымском полуострове и атаковать российские надводные цели. По военной мощи украинский флот и силы береговой обороны не могут сравниться с российскими, и морские аппараты стали важным инструментом борьбы на море.

Журналисты CNN – первые, кто получил доступ на эту секретную и тщательно охраняемую базу на одном из украинских озер.

Их собеседники отказались назвать свои полные имена и звания в вооруженных силах Украины.

Оператор морского дрона, представившийся как «Акула», показал журналистам пульт управления, собранный в специальном чемоданчике.

Внутри – несколько изготовленных на заказ экранов, джойстики, ручки и кнопки, некоторые из которых прикрыты колпачками, чтобы случайно не нажать на них, особенно на кнопку с надписью «Подрыв».

Последние версии дронов, с которыми удалось ознакомиться журналистам CNN, весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки, запас хода – до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч.

Разработчик дрона, пожелавший остаться неизвестным, сказал, что к работе над аппаратом приступили только после начала полномасштабной войны. По его словам, это была важная работа, поскольку у Украины было не так много сил, чтобы противостоять морской державе – России.

«Нам надо было разработать что-то свое, поскольку своего производства у нас не было», - рассказывает он.

«Эти дроны - полностью украинского производства, - продолжает разработчик. – Они спроектированы и испытаны здесь. Мы сами производим корпуса, электронику и программное обеспечение. Более 50% производства находится в Украине».

Морской дрон
Морской дрон Фото: U24.GOV.UA

Украинцы довольно активно применяют морские дроны. Источники в украинских оборонных ведомствах подтвердили CNN, что такие аппараты участвовали как минимум в двух недавних атаках: на Керченский мост в июле и на порт Севастополь в Крыму в октябре прошлого года.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили тогда BBC News Україна источники в СБУ.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось», — рассказал источник в СБУ, правда, никаких других подробностей не раскрыл.

В результате нападения часть моста была выведена из строя и не будет эксплуатироваться как минимум до сентября.

29 октября 2022 года нескольким аппаратам удалось прорваться к стоянке кораблей и, по данным британской разведки, повредить тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».

После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь.

Как минимум, одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии «Хурса», который вернулся в Севастополь своим ходом.

Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.

«Очень трудно попасть в такой маленький дрон, его очень трудно найти, – говорит один из них. – На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе».

Морской дрон
Морской дрон Фото: U24.GOV.UA

Он утверждает, что их работа по российским военно-морским целям заставляет россиян отходить дальше в Черное море, что затрудняет нанесение ракетных ударов по Украине. «300, 400, 600 км – это большое расстояние, которое делает невозможными одни операции и затрудняет другие», – говорит он.

По его словам, это делает такие города, как Одесса, более безопасными.

Однако после удара по Керченскому мосту город несколько дней подвергался интенсивным воздушным атакам беспилотников и крылатых ракет, выпущенных, в том числе, и с кораблей с Черноморского флота России. Под ударом оказались 25 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в городе. Москва заявила, что это была ответная реакция, нацеленная на район, где, по ее мнению, строились и хранились морские дроны.

Среди разработчиков морских дронов, однако, царит оптимизм.

«Я думаю, что пройдет 5-10 лет или даже больше, прежде чем россияне смогут эффективно противостоять этому типу оборудования, – говорит он. – Их оборудование – это ХХ век, наше – ХХI-й. Нас разделяет целое столетие».

BBC
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх