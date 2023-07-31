Украинские военные впервые показали журналистам свои боевые морские дроны

После этого ВСУ совершили еще несколько попыток атаковать Севастополь.

Как минимум, одна атака была выполнена против корабля в открытом море. Утром 24 мая три морских дрона атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс», который, как сообщило российское минобороны, находился в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Российские военные утверждают, что все три катера были уничтожены, но ВСУ опубликовали видеозапись с камеры одного из них, и на этих кадрах видно, что дрон смог добраться до корабля вплотную. Впоследствии, правда, Россия показала фотографии «Хурса», который вернулся в Севастополь своим ходом.

Россияне еще не успели приспособиться к новым возможностям Украины, утверждают разработчики дронов.

«Очень трудно попасть в такой маленький дрон, его очень трудно найти, – говорит один из них. – На данный момент скорость этих дронов превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе».

Морской дрон Фото: U24.GOV.UA

Он утверждает, что их работа по российским военно-морским целям заставляет россиян отходить дальше в Черное море, что затрудняет нанесение ракетных ударов по Украине. «300, 400, 600 км – это большое расстояние, которое делает невозможными одни операции и затрудняет другие», – говорит он.

По его словам, это делает такие города, как Одесса, более безопасными.

Однако после удара по Керченскому мосту город несколько дней подвергался интенсивным воздушным атакам беспилотников и крылатых ракет, выпущенных, в том числе, и с кораблей с Черноморского флота России. Под ударом оказались 25 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в городе. Москва заявила, что это была ответная реакция, нацеленная на район, где, по ее мнению, строились и хранились морские дроны.

Среди разработчиков морских дронов, однако, царит оптимизм.