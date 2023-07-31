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Фото ⟩ Несмотря на дождь, Веган-фестиваль в Риге собрал тысячи посетителей

rus.tvnet.lv
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Фото: Inga Vīņaude

Несмотря на дождь, Веган-фестиваль (Vegānfestivāls) 30 июля в Риге в культурном квартале Ластадия собрал более 3000 посетителей. На протяжении всего дня гости мероприятия пробовали различные растительные блюда, узнавали что-то новое и участвовали в дискуссиях и мастер-классах. 

В этом году более 30 предприятий общественного питания и торговли на Веганском фестивале в Ластадии предлагали посетителям 100% растительные блюда латвийской, испанской, французской, итальянской, ближневосточной свежей и уличной кухни, а также инновационные продукты от местных и международных производителей - мясные, рыбные и молочные альтернативы, различные закуски и сладости.

Смотрите фото!

Галерея: Как прошел Веган-фестиваль

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