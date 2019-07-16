"Где находится Ластадия"? Услышав такой вопрос, большинство коренных рижан с недоумением пожмут плечами, а многие, наверняка, начнут доказывать, что такого места в латвийской столице нет. Еще как есть! И, благодаря негосударственной организации "Free Riga", этот Богом забытый район постепенно возвращается на карту Риги.

Что такое Ластадия? Википедия говорит, что Ластадия (на немецком языке Lastadie) является старым названием частью Московского форштадта между Старой Ригой, Островным мостом, улицей Лачплеша и Рижско-Даугавпилсской железной дорогой.

Ластадия впервые упоминается в источниках в середине 14-го века. Если мы хотим быть достаточно точными, то в 1348 году. Ластадия была образована на набережной Даугавы между Рижским городским валом и Яняварти. Первоначально это было место обитания лодочников, плотовщиков и торговцев, где загружали и разгружали различные товары. Спустя столетие здесь образовались судоремонтная мастерская, лесопилка, амбары и деревянные домики, в которых жили наемные работники.

В наше время Ластадия известна как "то место за Центральным рынком", где в большей степени расположились жилые дома и магазины, однако есть и некоторые новые здания, которые резко контрастируют с близлежащими трущобами.

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Следует отметить, что большой вклад в оживление этого место внесло сообщество "Free Riga", которое, как они сами пишут у себя на сайте, возрождает пустующие здания Риги для творческой и общественной деятельности. На улице Тургенева, где начинается мой путь по Ластадии, находится одно из восстановленных этими ребятами зданий - дом №17 на улице Тургенева. Там же, недалеко, в доме №13 они открыли Brīvbode (freeshop) – магазин, где не нужны деньги. Там можно оставить свои вещи и одежду, которые вам не нужны, и взять то, что оставили другие. Здорово, не правда ли?

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Следую за трамвайными путями, которые виляют по улице Маскавас и, все глубже впадают в Ластадию. С левой стороны раскинулась просторная, зеленая площадка. В здании (ул. Маскавас 9), построенном в конце 19 века долгое время находилась общественная баня, но со временем оно превратилось в настоящие трущобы, и в 2005 году его техническое состояние было классифицировано как "предаварийное"; дом грозил обрушиться, нанеся непредсказуемый ущерб соседним объектам и парализовав движение на улице Пушкина и, возможно, на улице Маскавас.

ФОТО: TVNET

Трущобы привлекали к себе бродяг и искателей приключений; стены зданий "украшали" всевозможные граффити и надписи, например, одна из таких сообщала, что здание является "собственностью самоуправления". Правда, потребовалось еще семь лет, чтобы трущобы окончательно снесли в 2011 году.

ФОТО: TVNET

На первых этажах домов района Ластадии расположено множество колоритных магазинов - как мелких будочек, так и целых столовых. Посетители в основном местные жители, но иногда заходят и просто прохожие. В Ластадии можно услышать как латышскую, так и русскую речь. Иногда встречается румынский язык.

ФОТО: TVNET

По Ластадии курсирует Трамвай № 7, который идет дальше по Маскачке и доезжает до Кенгарагса.

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Статная и непоколебимая Рижская евангелическо-лютеранская церковь Иисуса, которая, как мне вновь сообщила Википедия, была построена в начале 19-го века. Это самое большое историческое деревянное здание в Латвии и одна из крупнейших деревянных церквей в Европе.

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Дорога ведет меня к месту, где до 1941 года была Большая хоральная синагога. 4 июля 1941 года нацисты сожгли синагогу вместе с находящимися в ней людьми. После войны руины синагоги были выровнены, и на месте трагедии был создан сквер.

4 июля 1988 года здесь был установлен мемориальный знак - большой серый валун со звездой Давида, а в 1993 году - открыли памятник, архитектором которого стал Сергей Риж. В 2007 году рядом с мемориалом был установлен памятник Жанису Липке и всем спасателям латвийских евреев. Памятник состоит из стены 12 метров в длину и шесть метров в высоту и колонн с 270 именами еврейских спасателей.

ФОТО: TVNET

Дорога по улице Гоголя ведет обратно в сторону Центрального рынка. С левой стороны когда-то был красивый дом, но теперь он превратился в очередные трущобы на улице Гоголя 4/6. Когда-то это гордое здание принадлежало отцу русской писательницы Ирины Одоевцевой Густаву Хайнеку, но со временем хозяева дома сменились, и теперь он превратился в развалину, которая частично сгорела и чьи окна заколочены досками. Дом площадью 4000 квадратных метров продается за 1 600 000 евро. Найдется ли когда-нибудь покупатель - мы можем только догадываться ...

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