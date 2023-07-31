Видео ⟩ В Грузии снова протестами встретили российский круизный лайнер

По информации СМИ, на борту находятся несколько представителей российского музыкального канала RU.TV, которые поддерживают вторжение России в Украину и Владимира Путина. Среди них - бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и российская группа "Те100стерон".

Первая акция протеста против прибытия Astoria Grande прошла 27 июля, когда лайнер прибыл в Батуми из Сочи. Протесты возникли из-за опубликованных в грузинских СМИ интервью с приехавшими российскими туристами, которые выразили мнение, что Россия ничего не оккупировала, а "освободила" Абхазию.

Другая туристка отметила, что "мы - Советский Союз. Мы - единое государство".

Протестующие проводили туристов гимнами Грузии и Украины.

В Батуми зашел круизный лайнер из Сочи с российскими туристами. Некоторые из них заявили, что РФ освободила Абхазию от грузин, а Россия и Грузия – единая страна. После этого жители города устроили акцию протеста и прогоняли судно, выкрикивая "Оккупанты!" и включая гимн Украины pic.twitter.com/xzu82A7pIs — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 28, 2023

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, а лидер правящей партии "Грузинская мечта" назвал акцию "дикой".

Россия вторглась в Грузию в 2008 году и с тех пор фактически оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии.