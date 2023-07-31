Видео ⟩ В Грузии снова протестами встретили российский круизный лайнер

В понедельник в грузинском курортном городе Батуми круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту снова встретили протестами, сообщает издание "Эхо Кавказа". На борту лайнера находятся несколько российских и белорусских знаменитостей.
Протесты начались ночью, и в них принимали участие студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Задержано девять протестующих, сообщает "Эхо Кавказа".
В этот раз протестующие пришли не только с украинскими, но и с используемыми белорусской оппозицией красно-белыми флагами.
В Батуми протестующие блокировали российский круизный лайнер. На его борту Z-артисты, в том числе и беларус Дмитрий Колдун. pic.twitter.com/S0XqiNp92v— РБ головного мозга (@belamova) July 31, 2023
⛴️В Батуми вновь протестуют против захода круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России. На корабле – артисты, поддерживающие войну в Украине и Владимира Путина.#batumi #батуми #акция #astoriagrande pic.twitter.com/1Z6vq5aqQU— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) July 31, 2023
Как свидетельствуют снятые кадры, микроавтобусы, на которых перевозят сошедших с лайнера туристов, забросали яйцами".
Протестующие в Батуми забрасывают яйцами туристические автобусы, в которых везут пассажиров российского корабля на экскурсии pic.twitter.com/j0ojjbqaMq— Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) July 31, 2023
Круизный лайнер Astoria Grande начал путешествие 29 июля из Сочи. После остановки в Батуми он проследует в Стамбул, после чего вернется в Сочи.
По информации СМИ, на борту находятся несколько представителей российского музыкального канала RU.TV, которые поддерживают вторжение России в Украину и Владимира Путина. Среди них - бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и российская группа "Те100стерон".
Первая акция протеста против прибытия Astoria Grande прошла 27 июля, когда лайнер прибыл в Батуми из Сочи. Протесты возникли из-за опубликованных в грузинских СМИ интервью с приехавшими российскими туристами, которые выразили мнение, что Россия ничего не оккупировала, а "освободила" Абхазию.
Другая туристка отметила, что "мы - Советский Союз. Мы - единое государство".
Протестующие проводили туристов гимнами Грузии и Украины.
В Батуми зашел круизный лайнер из Сочи с российскими туристами. Некоторые из них заявили, что РФ освободила Абхазию от грузин, а Россия и Грузия – единая страна. После этого жители города устроили акцию протеста и прогоняли судно, выкрикивая "Оккупанты!" и включая гимн Украины pic.twitter.com/xzu82A7pIs— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 28, 2023
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, а лидер правящей партии "Грузинская мечта" назвал акцию "дикой".
Россия вторглась в Грузию в 2008 году и с тех пор фактически оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии.
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