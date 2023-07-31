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Видео ⟩ В Грузии снова протестами встретили российский круизный лайнер

TVNET rus.tvnet.lv
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Круизный лайнер Astoria Grande
Круизный лайнер Astoria Grande Фото: Shutterstock

В понедельник в грузинском курортном городе Батуми круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту снова встретили протестами, сообщает издание "Эхо Кавказа". На борту лайнера находятся несколько российских и белорусских знаменитостей.

Протесты начались ночью, и в них принимали участие студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Задержано девять протестующих, сообщает "Эхо Кавказа".

В этот раз протестующие пришли не только с украинскими, но и с используемыми белорусской оппозицией красно-белыми флагами.

Как свидетельствуют снятые кадры, микроавтобусы, на которых перевозят сошедших с лайнера туристов, забросали яйцами".

Круизный лайнер Astoria Grande начал путешествие 29 июля из Сочи. После остановки в Батуми он проследует в Стамбул, после чего вернется в Сочи.

По информации СМИ, на борту находятся несколько представителей российского музыкального канала RU.TV, которые поддерживают вторжение России в Украину и Владимира Путина. Среди них - бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и российская группа "Те100стерон".

Первая акция протеста против прибытия Astoria Grande прошла 27 июля, когда лайнер прибыл в Батуми из Сочи. Протесты возникли из-за опубликованных в грузинских СМИ интервью с приехавшими российскими туристами, которые выразили мнение, что Россия ничего не оккупировала, а "освободила" Абхазию.

Другая туристка отметила, что "мы - Советский Союз. Мы - единое государство".

Протестующие проводили туристов гимнами Грузии и Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, а лидер правящей партии "Грузинская мечта" назвал акцию "дикой".

Россия вторглась в Грузию в 2008 году и с тех пор фактически оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии.

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