Лондон не признал ЧВК "Вагнер" террористической из-за Путина

План Великобритании по внесению частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в черный список террористических организаций был отложен из-за мятежа Евгений Пригожина в июне и заявлений президента РФ Владимира Путина о прямых связях группы с российским государством. Об этом в воскресенье, 30 июля, написала британская газета The Times.

Юридическая основа для внесения ЧВК в перечень изначально была затруднена, поскольку группа действовала в качестве "военизированного формирования", однако после "амнистии" Пригожина ситуация еще более усложнилась, отмечает издание.

Путин: Cодержание ЧВК было на плечах государства

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны 27 июня признал, что российское государство полностью обеспечивало содержание ЧВК "Вагнер", при том что ранее власти неоднократно отрицали причастность к финансированию группировки.

По словам Путина, с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание членов ЧВК "Вагнер" и стимулирующие перечисления из бюджета было выделено 86 млрд рублей, а еще 110 млрд рублей - на страховые выплаты.