В России женщина сбежала из 14-летнего сексуального рабства

После побега из плена женщина обратилась в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина с 2009 года находилась в заключении в доме в поселке Смолино Челябинской области.

Осенью 2009 года мужчина пригласил женщину к себе домой выпить, но потом запер ее и больше не выпускал. Женщине удалось сбежать после того, как ее похититель был доставлен в больницу, где лечился от психического заболевания.

По даннымTelegram-каналов Baza и Mash, потерпевшей является 33-летняя Екатерина Б. В 2009 году ей было 19 лет.

Как сообщает "Медуза" Екатерина и ее подруга познакомилась на железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним Владимиром Ч., который пригласил их в поселок Смолино, а потом запер в своем доме.

Екатерина провела 14 лет в закрытой комнате с решетками на окнах. Похититель регулярно насиловал ее, угрожая убить.