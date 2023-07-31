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В России женщина сбежала из 14-летнего сексуального рабства

rus.tvnet.lv
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Тюрьма
Тюрьма Фото: dpa/scanpix

В Челябинской области России женщине удалось сбежать из дома мужчины, где она провела в тюрьме и сексуальном рабстве 14 лет, сообщает "Медуза".

После побега из плена женщина обратилась в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина с 2009 года находилась в заключении в доме в поселке Смолино Челябинской области.

Осенью 2009 года мужчина пригласил женщину к себе домой выпить, но потом запер ее и больше не выпускал. Женщине удалось сбежать после того, как ее похититель был доставлен в больницу, где лечился от психического заболевания.

По даннымTelegram-каналов Baza и Mash, потерпевшей является 33-летняя Екатерина Б. В 2009 году ей было 19 лет.

Как сообщает "Медуза" Екатерина и ее подруга познакомилась на железнодорожном вокзале Челябинска с 37-летним Владимиром Ч., который пригласил их в поселок Смолино, а потом запер в своем доме.

Екатерина провела 14 лет в закрытой комнате с решетками на окнах. Похититель регулярно насиловал ее, угрожая убить.

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