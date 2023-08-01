Переговоры партий о коалиции могут возобновиться на следующей неделе

Переговоры партий о будущем правительственной коалиции могут возобновиться на следующей неделе, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
С учетом того, что правительство находится на каникулах, официальные переговоры между партиями на этой неделе не планируются.
Как сообщалось, по инициативе премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") после президентских выборов между партиями начались переговоры по важнейшим вопросам. Целью переговоров является формирование более широкой коалиции.
В переговорах участвуют "Новое Единство", оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Коалиционные "Объединенный список" и Национальное объединение бойкотируют встречи, поскольку не поддерживают расширение коалиции.
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