При трагических обстоятельствах скончалась врач Санта Пурвиня

Университетская клиническая больница им. Паула Страдиня сообщает, что трудовую деятельность в больнице Санта Пурвиня начала в 2009 году, работая как в поликлинике, так и в качестве дежурного психиатра в стационаре.

"Санта Пурвиня посвятила себя не только медицине, но и преподаванию на кафедре фармакологии Рижского университета им. Страдиня, которую она возглавляла в течение многих лет.

Санта Пурвиня, обладая знаниями в области фармакологии и психиатрии, более десяти лет была активным членом Комитета по этике клинических исследований Общества развития Университетской клинической больницы им. Страдиня", - говорится в сообщении больницы.

"Санта Пурвиня была знающей, высокопрофессиональной и отзывчивой коллегой. Стиль работы Санты Пурвини характеризовался углублением в проблему каждого пациента с целью найти наиболее подходящую и эффективную терапию. За свое бескорыстие и человеколюбие в работе она пользовалась глубоким уважением среди коллег.

В нашей памяти останутся ее трудоспособность и страсть во всем, что она делала. То же самое можно сказать об истинном и глубоком чувстве справедливости Санты Пурвини, ее упорстве и боевом духе в ее отстаивании. Санта всегда собирала вокруг себя друзей и вместе с ними наслаждалась красотой Курземского взморья. Поразительна была и любовь Санты к большому семейству домашних животных, о которых она заботилась", - сообщается в публикации больницы.