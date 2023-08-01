Реформа сети больниц: главный акцент ставится на оказание неотложной медицинской помощи

Главный акцент в реформе больничной сети Министерство здравоохранения ставит на оказание неотложной медицинской помощи путем повышения потенциала и улучшения работы приемных отделений пунктов неотложной помощи и больниц, сообщили представители министерства на пресс-конференции во вторник.
В ходе подготовки реформ прозвучало предположение, что на их реализацию дополнительно потребуется 73,32 млн евро и они отнюдь не позволят сэкономить деньги, что противоречит первоначальной установке главы правительства Кришьяниса Кариньша.
Комментируя планируемые изменения, директор департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Санита Янка пояснила, что приемные отделения больниц планируется формировать в качестве отделений неотложной медицинской помощи, где любой обратившийся пациент будет осмотрен, ему проведут необходимые обследования и, соответственно, можно будет принять решение о том, следует ли продолжать лечение в амбулаторных или стационарных условиях.
Больницы по-прежнему будут обеспечивать терапию и уход за хроническими больными, подчеркнула Янка. Медицинскую помощь жителям будут оказывать все больницы, бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и пункты скорой помощи.
Заведующий Клиникой неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков подчеркнул, что, несомненно, необходимо пересмотреть как оказание неотложной медицинской помощи, так и количество оказываемых медицинских услуг. По его словам, до сих пор госпитализация и доставка пациентов в медучреждение осуществлялись исходя из предпосылки, что пациент должен остаться в больнице. В реальности 50% пациентов, доставленных в стационар бригадами NMPD или обратившихся за помощью самостоятельно, после проведения необходимых манипуляций выписываются на амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача.
По мнению Вишнякова, необходимо обеспечить жителям возможность получения неотложной помощи ближе к месту жительства или месту, где произошел несчастный случай. Поэтому в отделениях неотложной помощи должно быть несколько врачей - терапевт или хирург и, возможно, травматолог.
"Каждый врач, работающий в таком отделении, должен уметь оказывать неотложную медицинскую помощь в соответствии с действующими инструкциями и алгоритмами. Тогда многих пациентов можно будет не везти за несколько сотен километров в больницу, а оказать им помощь в ближайшем учреждении", - сказал Вишняков.
Его мысли разделяет и директор NMPD Лиене Ципуле, которая считает, что новый подход будет более безопасен и дружелюбен по отношению к пациенту.
"С одной стороны, речь идет о централизации ресурсов для обеспечения самого высокого уровня лечения в больницах, а с другой - когда мы говорим о системных изменениях, неотложная помощь должна быть доступна. Экстренная стадия сложна тем, что мы должны не только оказать помощь, но и оценить, нужна ли она. А диагноз мы можем поставить, только доставив пациента в медицинское учреждение", - пояснила Ципуле.
По ее словам, аналогичная система действует по всей Европе, и в большинстве стран пациентов обследуют в медицинских центрах.
В плане реформы больниц наметилась ликвидация профилей родовспоможения, травматологии и хирургии в некоторых региональных больницах. Янка пояснила, что в учреждениях, где загруженность травматологических коек низкая и не хватает медперсонала, планируется переход с круглосуточного профиля травматологии на дневной стационар. В результате Алуксненская больница, Тукумская больница и Огрская районная больница перейдут на оказание услуг травматологического профиля в дневном стационаре. При необходимости больных из Тукумса и Огре будут направлять в Ригу, а из Алуксне - в Валмиеру.
Учитывая небольшое количество коек, не будет сохранен и хирургический профиль в Прейльской больнице. Вместо этого будет увеличен потенциал дневного стационара, а те пациенты, которым потребуется круглосуточное стационарное лечение, будут направлены в Резекненскую больницу.
Кроме того, планируется повысить доступность медицинской помощи в учреждениях социального ухода, пересмотреть соотношение численности врачей и медсестер, увеличив участие медсестер в процессе лечения, улучшить сотрудничество стационаров с учреждениями первичной медико-санитарной помощи.
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