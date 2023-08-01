Реформа сети больниц: главный акцент ставится на оказание неотложной медицинской помощи

По мнению Вишнякова, необходимо обеспечить жителям возможность получения неотложной помощи ближе к месту жительства или месту, где произошел несчастный случай. Поэтому в отделениях неотложной помощи должно быть несколько врачей - терапевт или хирург и, возможно, травматолог.

"Каждый врач, работающий в таком отделении, должен уметь оказывать неотложную медицинскую помощь в соответствии с действующими инструкциями и алгоритмами. Тогда многих пациентов можно будет не везти за несколько сотен километров в больницу, а оказать им помощь в ближайшем учреждении", - сказал Вишняков.

Его мысли разделяет и директор NMPD Лиене Ципуле, которая считает, что новый подход будет более безопасен и дружелюбен по отношению к пациенту.

"С одной стороны, речь идет о централизации ресурсов для обеспечения самого высокого уровня лечения в больницах, а с другой - когда мы говорим о системных изменениях, неотложная помощь должна быть доступна. Экстренная стадия сложна тем, что мы должны не только оказать помощь, но и оценить, нужна ли она. А диагноз мы можем поставить, только доставив пациента в медицинское учреждение", - пояснила Ципуле.

По ее словам, аналогичная система действует по всей Европе, и в большинстве стран пациентов обследуют в медицинских центрах.

В плане реформы больниц наметилась ликвидация профилей родовспоможения, травматологии и хирургии в некоторых региональных больницах. Янка пояснила, что в учреждениях, где загруженность травматологических коек низкая и не хватает медперсонала, планируется переход с круглосуточного профиля травматологии на дневной стационар. В результате Алуксненская больница, Тукумская больница и Огрская районная больница перейдут на оказание услуг травматологического профиля в дневном стационаре. При необходимости больных из Тукумса и Огре будут направлять в Ригу, а из Алуксне - в Валмиеру.

Учитывая небольшое количество коек, не будет сохранен и хирургический профиль в Прейльской больнице. Вместо этого будет увеличен потенциал дневного стационара, а те пациенты, которым потребуется круглосуточное стационарное лечение, будут направлены в Резекненскую больницу.

Кроме того, планируется повысить доступность медицинской помощи в учреждениях социального ухода, пересмотреть соотношение численности врачей и медсестер, увеличив участие медсестер в процессе лечения, улучшить сотрудничество стационаров с учреждениями первичной медико-санитарной помощи.