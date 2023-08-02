В Рижской думе запланированы четырехсторонние переговоры

Во встрече, которая состоится в 12:00, примут участие представители "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов (ЛОР), "Кода для Риги" и фракции "За!/Прогрессивные".

На этой встрече "За!/Прогрессивные" могут дать официальный ответ на полученное от "Нового Единства" предложение возглавить комитет городского развития Рижской думы, как ранее допустил председатель фракции "За!/Прогрессивные" Мартиньш Коссович.

На переговорах о формировании думской коалиции "Новое Единство" предложило в качестве компромисса "За!/Прогрессивным" должность главы комитета городского развития, сообщил журналистам в понедельник после двусторонних переговоров политик "Нового Единства", исполняющий обязанности председателя Рижской думы Вилнис Кирсис. "Новое Единство" ожидает ответа от "За!/Прогрессивных" на свое предложение в среду.